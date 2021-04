Alexandre Malot, nouveau Sales Manager France pour Esdec

Esdec, spécialiste néerlandais de fixation de panneaux solaire en toiture plate et inclinée depuis 2004 développe le marché français depuis 2018 grâce à son responsable Nicolas Iznard. Face au succès que rencontre les solutions Esdec et à la demande toujours croissante, Esdec vient de recruter Alexandre Malot en tant que nouveau Sales Manager en charge du développement du marché des EPCistes. Passionné par le solaire depuis 2008 et développeur de nombreux projets photovoltaïques, Alexandre Malot sera force de propositions et de conseils sur les meilleurs systèmes proposés par Esdec et épaulera les acteurs de la filière pour le développement des projets de grandes toitures solaires notamment en toiture plate grâce à la solution de fixation lestée en toiture plate le FlatFix Fusion récemment validé sous ETN.