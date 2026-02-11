ZE Energy renforce sa prÃ©sence sur le marchÃ© allemand avec deux projets majeurs de stockage par batteries

Dans le cadre du salon E-World energy & water, ZE Energy, producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable et pionnier du solaire hybride, annonce la signature d’un accord stratÃ©gique avec le dÃ©veloppeur allemand SPP Development GmbH & Co. KG. Celui-ci porte sur le co-dÃ©veloppement de deux centrales de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries (BESS) dans le Land de Brandebourg, totalisant une puissance de 145 MW et une capacitÃ© supÃ©rieure Ã 300 MWh. Un 1er deal structurant avec un dÃ©veloppeur allemand de rÃ©fÃ©renceÂ !

BasÃ© dans le Brandebourg, SPP Development est un dÃ©veloppeur de projets reconnu dans le domaine des Ã©nergies renouvelables. SpÃ©cialisÃ©e depuis 2012 dans les grandes centrales photovoltaÃ¯ques, lâ€™entreprise a rÃ©alisÃ©, avec le soutien dâ€™investisseurs de premier plan, les premiers projets allemands financÃ©s via des contrats dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© (PPA), pour une puissance installÃ©e totale de 850 MW. Dans le domaine des centrales photovoltaÃ¯ques hybrides, SPP Development dispose actuellement d’un pipeline de 5 GW. La coopÃ©ration entre ZE Energy et SPP Development, accompagnÃ©e par Solar Transact, concerne deux sites stratÃ©giques situÃ©s dans le Brandebourg qui seront raccordÃ©s au rÃ©seau de haute tension 110 kV. SPP Development assurera les Ã©tapes de dÃ©veloppement jusqu’au stade Â« Ready-to-Build Â», tandis que ZE Energy vise une mise en service Ã l’horizon 2028, Ã lâ€™issue de la construction.

Le stockage par batteries, un levier clÃ© de flexibilitÃ© pour le systÃ¨me Ã©lectriqueÂ Allemand

En 2025, 58,8% de la production Ã©lectrique allemande provenait des filiÃ¨res de production renouvelables. La puissance installÃ©e dâ€™origine renouvelable a augmentÃ© de 11% pour atteindre 210 GW, portÃ©e notamment par lâ€™installation de 16,4 GW de nouvelles capacitÃ©s photovoltaÃ¯ques. Dans ce contexte, le stockage par batteries sâ€™impose comme une solution de flexibilitÃ© essentielle pour absorber la variabilitÃ© des Ã©nergies renouvelables, fournir des services essentiels au rÃ©seau et mieux aligner production et consommation dâ€™Ã©lectricitÃ©. Dans ce mix Ã©nergÃ©tique en pleine mutation et face aux objectifs ambitieux de dÃ©veloppement des renouvelables Ã lâ€™horizon 2030, le stockage devient un maillon clÃ© du systÃ¨me Ã©lectrique allemand, permettant Ã la fois de lisser la production, dâ€™injecter lâ€™Ã©lectricitÃ© lors des pics de demande, et de stabiliser les rÃ©seaux et le marchÃ© de lâ€™Ã©nergie, en complÃ©ment des capacitÃ©s pilotables.

Une ambition europÃ©enne confirmÃ©e

Avec cette opÃ©ration, ZE Energy poursuit la constitution dâ€™un portefeuille europÃ©en de solutions de stockage, en complÃ©ment de son expertise dans les systÃ¨mes hybrides photovoltaÃ¯que + batteries, colocalisÃ©es ou autonomes. AprÃ¨s lâ€™Italie, oÃ¹ lâ€™entreprise a rÃ©cemment sÃ©curisÃ© un projet de stockage de grande ampleur dans le cadre de lâ€™appel dâ€™offres MACSE, lâ€™Allemagne sâ€™impose comme un marchÃ© stratÃ©gique pour accÃ©lÃ©rer son dÃ©veloppement et confirmer sa position dâ€™acteur clÃ© du stockage en Europe continentale. Â« Le marchÃ© allemand du stockage entre dans une phase dâ€™accÃ©lÃ©ration et nous souhaitons y bÃ¢tir une prÃ©sence durable. Cet accord avec SPP Development nous permet de structurer deux projets solides pour rÃ©pondre aux besoins de flexibilitÃ© du marchÃ© allemand d’ici 2028 Â», dÃ©clare Matthieu Rollet, Country Manager Allemagne chez ZE Energy.