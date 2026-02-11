Prosolia Energy lÃ¨ve 380 Mâ‚¬ pour accÃ©lÃ©rer son expansion mondiale dans les Ã©nergies renouvelables

Prosolia Energy, lâ€™un des principaux producteurs indÃ©pendants dâ€™Ã©lectricitÃ© (IPP) au niveau international, a levÃ© 380 millions dâ€™euros de financement pour soutenir le dÃ©veloppement de son portefeuille dâ€™installations, incluant des actifs photovoltaÃ¯ques, Ã©oliens et de stockage par batterie. Cette Ã©tape de financement majeure marque une avancÃ©e significative dans le plan de dÃ©veloppement de lâ€™entreprise et fournit une base financiÃ¨re solide Ã sa stratÃ©gie commerciale internationale.

Lâ€™ensemble du plan de financement de Prosolia Energy comprend trois opÃ©rations majeures. La premiÃ¨re opÃ©ration porte sur une facilitÃ© warehouse de 150 millions dâ€™euros, conÃ§ue pour accompagner le dÃ©ploiement dâ€™un portefeuille diversifiÃ© de jusquâ€™Ã 600 MW dâ€™actifs renouvelables, couvrant diffÃ©rentes technologies, dont le stockage BESS, dans sept pays. Cette facilitÃ© a Ã©tÃ© accordÃ©e par ABN AMRO, SMBC et Santander, et se distingue par sa structure innovante et flexible, permettant lâ€™intÃ©gration de plusieurs types et technologies dâ€™actifs renouvelables dans les annÃ©es Ã venir. ParallÃ¨lement, lâ€™entreprise a finalisÃ© une opÃ©ration de 94 millions dâ€™euros, avec Goldman Sachs comme unique souscripteur, pour financer divers projets dâ€™autoconsommation industrielle. Ceux-ci incluent des actifs dÃ©veloppÃ©s, construits et exploitÃ©s par Prosolia Energy, notamment lâ€™un des plus grands projets de parking photovoltaÃ¯que hybride en France.

Â«Â Poursuivre le dÃ©veloppement dâ€™un portefeuille global, stratÃ©gique et diversifiÃ©Â Â»

En outre, Prosolia Energy a bouclÃ© prÃ¨s de 135 millions dâ€™euros de financement senior auprÃ¨s de SMBC, en tant que seul souscripteur, pour lâ€™acquisition rÃ©cente de 229 MW de projets opÃ©rationnels en Espagne auprÃ¨s dâ€™EDP RenovÃ¡veis. Â« Ces opÃ©rations illustrent la soliditÃ© de Prosolia Energy et la confiance que nous accordent nos partenaires financiers dans la mise en Å“uvre de notre stratÃ©gie de croissance. Elles nous permettent de poursuivre le dÃ©veloppement dâ€™un portefeuille global, stratÃ©gique et diversifiÃ©, soutenu par un financement compÃ©titif et robuste. Â» prÃ©cise Javier MartÃ­nez, PDG de Prosolia Energy. Â GrÃ¢ce Ã ces financements, Prosolia Energy dispose dÃ©sormais des moyens nÃ©cessaires pour dÃ©ployer pleinement sa feuille de route stratÃ©gique en tant quâ€™IPP international : accÃ©lÃ©rer sa croissance, saisir de nouvelles opportunitÃ©s dans des rÃ©gions clÃ©s et diversifier son portefeuille afin de continuer Ã fournir des solutions dâ€™Ã©nergie renouvelable Ã fort impact tout en renforÃ§ant la compÃ©titivitÃ© industrielle mondiale.