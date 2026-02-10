InÃ©dit en France : Solstyce dÃ©ploie des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques le long de la future dÃ©viation de Lubersac en CorrÃ¨ze

Le Groupe Solstyce, opÃ©rateur de transition Ã©nergÃ©tique, accompagne le Conseil dÃ©partemental de la CorrÃ¨ze dans la rÃ©alisation dâ€™un projet solaire inÃ©dit en France : lâ€™installation de 3,4 kilomÃ¨tres dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques le long de la future dÃ©viation sud de Lubersac. Ce projet dâ€™envergure conjugue amÃ©nagement routier et production dâ€™Ã©nergie renouvelable, tout en rÃ©pondant aux enjeux de neutralitÃ© carbone et de sobriÃ©tÃ© fonciÃ¨re portÃ©s par les politiques publiques.

Cette dÃ©viation de Lubersac vise Ã dÃ©tourner le trafic de transit, reprÃ©sentant prÃ¨s de 400 poids lourds par jour, du centre-bourg de Lubersac, tout en intÃ©grant dÃ¨s la conception une production dâ€™Ã©nergie renouvelable.

Une route solaire pour repenser lâ€™infrastructure publique

Lâ€™infrastructure sera dotÃ©e dâ€™une installation photovoltaÃ¯que de 52 000 mÂ², capable de produire lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle de 10 000 habitants, sans modifier lâ€™usage de la voie. Ce projet illustre une nouvelle maniÃ¨re de penser les infrastructures : produire de lâ€™Ã©nergie tout en prÃ©servant les fonctions routiÃ¨res existantes.

Le groupe Solstyce, porteur du groupement dâ€™experts

Le projet est rÃ©alisÃ© par un groupement pilotÃ© par le Groupe Solstyce, rÃ©unissant des partenaires spÃ©cialisÃ©s comme BETOM IngÃ©nierie â€“ Agence Grand Sud (BETOM Groupe), Cap Terre (BETOM Group), NGE ROUTES â€“ Agence CorrÃ¨ze ainsi que lâ€™Agence ClaryÂ² Architecte. Aux cÃ´tÃ©s de ces partenaires, le Groupe Solstyce coordonne lâ€™ensemble des phases de conception, ingÃ©nierie et dÃ©ploiement, tout en assurant le pilotage des Ã©tudes environnementales et rÃ©glementaires, essentielles Ã la faisabilitÃ© et Ã lâ€™intÃ©gration architecturale du projet.

Â« Ce projet pionnier dÃ©montre quâ€™il est possible de concevoir des infrastructures routiÃ¨res capables de produire de lâ€™Ã©nergie renouvelable, sans impacter leur usage ni leur sÃ©curitÃ©. Porter ce groupement nous permet de fÃ©dÃ©rer des expertises variÃ©es pour rÃ©pondre Ã un projet dâ€™envergure et Ã fort impact environnemental Â» souligne Thomas Thurneyssen, Directeur Agence Grand-Ouest – Solution Energie Solaire du Groupe Solstyce.

Un modÃ¨le Ã©nergÃ©tique local et durable

Le projet, entiÃ¨rement financÃ© par le Conseil dÃ©partemental de la CorrÃ¨ze, reprÃ©sente un investissement de 16,1 Mâ‚¬, avec un retour sur investissement estimÃ© Ã 18 ans sur la base dâ€™un modÃ¨le Ã©conomique projetÃ© sur 40 ans. Lâ€™Ã©lectricitÃ© produite sera valorisÃ©e Ã travers des boucles dâ€™autoconsommation collective, des contrats de vente direct ainsi quâ€™un tarif de rachat validÃ© avec la CRE Ã 97 â‚¬/MWh. Ã€ terme, cette production locale pourrait permettre une rÃ©duction dâ€™environ 10 % de la facture Ã©nergÃ©tique des CorrÃ©ziens, tout en renforÃ§ant lâ€™autonomies Ã©nergÃ©tique du territoire. En portant ce groupement et en mobilisant son expertise technique et environnementale, le Groupe Solstyce confirme son rÃ´le de rÃ©fÃ©rence nationale dans la conception et le dÃ©ploiement de projets photovoltaÃ¯ques innovants, posant les bases dâ€™un nouveau modÃ¨le dâ€™infrastructures durables.

EncadrÃ©

Chiffres clÃ©s du projetÂ