ZE ENERGY poursuit le dÃ©veloppement de son offre de production solaire avec stockage

Producteur indépendant d’énergie renouvelable lancé en 2020 par des experts de l’industrie solaire, ZE ENERGY se démarque rapidement par son modèle inédit : une solution de centrales solaires hybrides combinant photovoltaïque et stockage, adaptées à l’Europe continentale. Après deux ans d’activité, soutenue par des investisseurs spécialistes des énergies renouvelables, la startup multiplie les projets et a inauguré en 2022, son premier parc hybride dans le Loir-et-Cher. En 2023, ZE ENERGY va poursuivre son développement en France, dans un contexte d’évolution de la législation sur les énergies renouvelables, et inaugurera ses premiers projets à l’international.

Mettre à la disposition de tous une énergie propre, disponible 24h/24, à un tarif ultra-attractif, tel est l’ADN de ZE ENERGY qui développe, finance, construit et opère des centrales hybrides et commercialise l’énergie verte à des consommateurs finaux.

2022 : l’année de la concrétisation

Équipées d’une batterie permettant de stocker l’énergie solaire produite dans la journée, ces centrales nouvelle génération combinent tous les avantages en termes de coût de production, d’intégration dans l’environnement et dans le réseau, et de production d’une énergie Zéro Émissions de CO2. Un modèle innovant qui séduit déjà les collectivités territoriales et entreprises, avec de nombreux projets engagés ou concrétisés. Ainsi, en 2022, ZE ENERGY a mis en service son premier projet de centrale hybride solaire + stockage

(8MW de PV et 4MW de stockage) de France continentale à Mennetou-sur-

Cher (Loir-et-Cher). Equipée de batteries lithium-ion permettant de stocker l’énergie solaire produite dans la journée, la centrale permet de répondre au défi posé par l’énergie solaire : son intermittence. Son déploiement aujourd’hui et dans les années à venir constitue pour la start-up une priorité au service d’une meilleure indépendance énergétique des entreprises et des territoires.

Une 2ème centrale hybride de plus grande ampleur (18 MW de PV, 8 MW de stockage) sera mise en service à Gièvres au premier trimestre 2023.

2023 : l’année de l’accélération

Alors que la prise de conscience est générale quant à la nécessité d’être plus autonome en énergie et d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, ZE ENERGY nourrit de fortes ambitions pour 2023. Ainsi, la startup :

• Poursuivra la sécurisation foncière pour développer des centrales solaires équipées de stockage qu’elle exploitera,

• Souhaite participer à la pérennisation de l’agriculture française et à la préservation des terres agricoles en concevant aux cotés des exploitants des projets uniques, spécifiques à leurs exploitations et à leurs objectifs,

• Prévoit de lancer une nouvelle offre verte d’autoconsommation + stockage pour permettre aux entreprises et aux collectivités de réduire durablement leurs factures d’électricité.

En 2023, les permis de construire pour plus de 400 MW de projets hybrides seront déposés en France. Au niveau international, ZE ENERGY mettra en service cette année ses premiers projets en Italie et en Allemagne, et poursuivra son développement dans les pays européens où le modèle hybride solaire + stockage bénéficie d’un cadre règlementaire propice et apporte une solution aux problématiques réseau.

500 MW et 250 MWh en 2025

D’ici fin 2025, les objectifs sont clairs : un parc total de centrales solaires de plus de 500 MW et une puissance de batteries en opération de plus de 250 MWh, permettant de générer un CA estimé à 60 M€. Pour soutenir ce développement, ZE ENERGY prévoit de doubler à nouveau ses effectifs cette année. « Il est plus que temps que les entreprises et collectivités reprennent en main leur indépendance énergétique. Nos deux premières réalisations témoignent de la pertinence du modèle de nos centrales hybrides. Dans le contexte de crise énergétique, malheureusement amené à durer et qui fragilise tant l’équilibre financier des collectivités, entreprises, commerçants, agriculteurs…, nos centrales solaires pilotables répondent en tous points aux besoins des consommateurs : une production optimisée, un prix maitrisé, une énergie décarbonée », déclare Mathieu Lassagne, CEO de ZE ENERGY.