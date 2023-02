ees Europe: le stockage dâ€™Ã©lectricitÃ© au service du secteur de lâ€™Ã©nergie

Le stockage d’électricité est un élément important pour la résilience du marché de l’énergie qui permet de sécuriser l’approvisionnement électrique même en temps de crise. Différents facteurs y contribuent : le nouveau rôle de « prosommateur » des particuliers et des entreprises, les accumulateurs interconnectés ainsi que les accumulateurs à batteries de grande puissance en appui du réseau électrique. Les pionniers et les leaders du marché du stockage se retrouveront à ees Europe 2023, le salon professionnel des batteries et systèmes de stockage d’énergie le plus grand et le plus international d’Europe. Ce salon fait partie intégrante de The smarter E Europe, la plus grande plateforme européenne du secteur de l’énergie, qui se tiendra du 14 au 16 juin 2023 à la Messe München.

Une multitude d’événements menace l’approvisionnement énergétique d’un pays : les attentats ou les conditions météorologiques extrêmes peuvent entraîner une instabilité du réseau électrique et, dans le pire des cas, une panne électrique généralisée. Pour que le système d’approvisionnement fournisse de l’énergie même en cas de contraintes, il doit être conçu de manière résiliente. Dans ce contexte, l’importance du stockage de l’électricité s’accroît, ainsi que celle d’un groupe qui n’intervenait autrefois que comme consommateur : les particuliers et les entreprises exploitent aujourd’hui leurs propres installations solaires et leurs propres systèmes de stockage d’électricité, complétant ainsi le secteur énergétique classique. En tant que « prosommateurs », ils peuvent contribuer à la résilience du réseau électrique.

Flexibilité des tarifs d’électricité et de production pour les services rendus par les « prosommateurs »

Pour l’instant, la contribution des particuliers à la stabilisation du réseau en tant que « prosommateurs » n’est généralement pas rémunérée. En effet, bien que de plus en plus de particuliers chauffent leur maison de manière écologique avec une pompe à chaleur et relient leur installation photovoltaïque en toiture et la Wallbox de recharge de leur voiture électrique à un accumulateur à batterie, les systèmes de stockage domestiques ne font généralement jusqu’ici que réduire la charge maximale du réseau au point de raccordement des bâtiments, une sorte d’écrêtement des pointes de consommation à petite échelle. Ces accumulateurs domestiques évitent l’injection et réduisent la consommation d’électricité du réseau, mais ces influences ne sont pas mesurées en termes de puissance et ne sont pas pilotées par le réseau, mais dépendent du comportement et de la courbe de charge de l’autoproducteur d’électricité photovoltaïque. Ce n’est qu’avec des tarifs d’électricité et de production flexibles que ces « prosommateurs » pourraient rentabiliser non seulement leur autoproduction d’électricité PV bon marché, mais aussi le service qu’ils rendent pour stabiliser le réseau.

En revanche, les modèles d’affaires visant à aggréger les accumulateurs domestiques pour former un tout grâce au numérique sont déjà en mesure de contribuer réellement à la stabilité du réseau. Les entreprises sonnen, Next Kraftwerke et ISON, filiale de Lichtblick, par exemple, mettent en œuvre de tels modèles. Dans ce cadre, chaque participant confie une partie de son système de stockage d’électricité à la communauté. Si la quantité d’électricité présente dans le réseau est trop importante, l’excédent peut être absorbé par ces accumulateurs collectifs pour être réinjecté ultérieurement dans le réseau. Au final, une plus grande part d’électricité solaire est injectée dans le réseau électrique sans qu’il ne soit nécessaire d’agrandir ce dernier.

Le stockage collectif au service de la stabilité du réseau

On peut appliquer ce principe à des systèmes de stockage de plus grande capacité, conçus comme des éléments du réseau électrique directement destinés à le stabiliser. Par exemple, egrid applications & consulting, une filiale de la société Allgäuer Überlandwerk GmbH, a interconnecté six accumulateurs à batteries régionaux. Ils fournissent des services réseau aussi bien individuellement que collectivement par le biais d’un pilotage central intelligent. Présent sur le marché de la réserve primaire, le « SchwarmSpeicher Allgäu » complète en outre les fonctions d’ASI (alimentation électrique sans interruption) des centrales électriques conventionnelles. Dans le domaine de l’électromobilité, les accumulateurs stationnaires sont également identifiés comme un nouveau secteur d’activité. PowerCo, la filiale du groupe Volkswagen spécialisée dans les batteries, prévoit ainsi de construire une « gigafactory » à Sagunto, en Espagne, où seront produites des cellules de batteries pour le stockage d’électricité, en plus des batteries pour automobiles. Audi coopère avec EnBW pour le développement de systèmes de stockage à batteries de grande puissance, équipés de batteries recyclées provenant de véhicules électriques et destinées à emmagasiner l’excédent d’électricité éolienne et photovoltaïque et à l’injecter dans le réseau à la demande. Cette avancée permettrait de réduire les coûteuses réductions de la puissance injectée des parcs éoliens et solaires tout en stabilisant les réseaux.

Remplacer le lithium par le sodium réduit le coût des batteries

Le coût des batteries étant primordial dans tous ces modèles, il faut anticiper l’avenir proche. Ainsi, le fabricant chinois BYD a encore annoncé pour 2023 la fabrication de batteries dans lesquelles le lithium sera remplacé par le sodium, un minéral 1 000 fois plus abondant, et qui ne nécessitent ni cobalt ni nickel ; de son côté, son concurrent CATL entend également industrialiser en 2023 la production de batteries au sodium.

Outre les innovations techniques, il y a également d’importants arbitrages politiques à opérer : ainsi, le 14 décembre 2022, le Parlement européen et le Conseil se sont mis d’accord sur le financement du programme REPower qui a pour objectif de renforcer la sécurité énergétique de l’Europe. Tous les dispositifs de stockage d’énergie – qu’ils soient autonomes ou associés aux énergies renouvelables – seront ainsi inclus dans les nouvelles règles d’autorisation accélérée des projets d’énergie renouvelable dans les zones prioritaires désignées.

