CrÃ©ation dâ€™une Chaire par IMT Mines Albi et Enedis pour former les ingÃ©nieurs du numÃ©rique aux enjeux Ã©nergÃ©tiques

IMT Mines Albi et Enedis, acteur majeur du secteur énergétique, ont concrétisé le démarrage de la Chaire d’enseignement DIGITE, « DIGItalisation pour la Transition Énergétique ». L’engagement d’Enedis au côté d’IMT Mines Albi s’inscrit dans une démarche de développement des compétences sur la thématique de la transition énergétique et de la transformation digitale du réseau de distribution électrique. IMT Mines Albi y contribue par ses compétences scientifiques et technologiques déployées dans deux parcours spécialisés du cursus ingénieur, « Énergie et Transition Numérique » et « Génie des Systèmes d’Information ». L’alliance de ces expertises opérationnelles d’une part et académiques de l’autre, permettront de former des ingénieurs à maîtriser et développer la transition numérique pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. IMT Mines Albi ambitionne de se positionner parmi les établissements leader de la formation sur cette thématique.

Une chaire d’enseignement contributive à la transition écologique et porteuse de sens

Première chaire d’enseignement créée par IMT Mines Albi, la Chaire DIGITE se caractérise par ses apports très concrets à la transition écologique et plus spécifiquement énergétique. Elle illustre ainsi la capacité d’IMT Mines Albi à accompagner les acteurs industriels dans leurs mutations.

Dans cette démarche, elle s’appuie sur le potentiel d’innovation de sa recherche et sur sa compétence scientifique et technique à la genèse de filières de formation particulièrement pertinentes pour la transition écologique, et porteuses de sens pour les élèves-ingénieurs.

Créer une formation dédiée à la digitalisation du réseau de distribution électrique

Former des ingénieurs capables de maîtriser et de développer la digitalisation au service de la transition énergétique, tel est l’objectif de la Chaire DIGITE. Les activités de la Chaire s’intègrent dans les parcours spécialisés du cursus-ingénieur d’IMT Mines Albi : « Energie et Transition Numérique » et « Génie des Systèmes d’Information ». A terme, ils s’enrichiront d’une formation spécifiquement dédiée à la thématique de la « digitalisation du réseau de distribution électrique ». Dans cette perspective, les axes de travail de la Chaire sont les suivants :

Co-construction de modules d’enseignements spécifiques (ex : Smart grids).

Mise en œuvre de moyens pédagogiques dédiés : visites de sites industriels, organisation de conférences-débats avec les ingénieurs d’Enedis, co-construction de cas d’usage sur des données réelles, organisation d’un hackathon annuel…

Accès à des opportunités de stage, d’alternance ou d’emploi pour les étudiants au sein d’Enedis.

Répondre aux défis de la transformation des réseaux de distribution d’électricité

Face à la double transition énergétique et numérique, les réseaux de distribution d’électricité doivent relever plusieurs défis :

Celui de la transition écologique qui fait de l’électricité le levier de développement des énergies décarbonées et fait peser une charge exponentielle sur le réseau de distribution,

Celui de la digitalisation du réseau qui appelle non seulement le déploiement de nouveaux usages, outils et services mais aussi l’intégration de nouveaux métiers.

Plusieurs problématiques seront ainsi explorées dans le cadre de la Chaire : réindustrialisation verte du territoire, batteries, dispositifs mobiles de production d’énergie, stockage de l’énergie, optimisation de l’implantation des bornes de recharge des véhicules électriques, collecte et utilisation des données dans le domaine énergétique, etc.

« Le rôle du réseau de distribution électrique est clé dans la transition énergétique. Cela nécessite de déployer de nouvelles compétences en ingénierie et de renforcer celles qui existent. En tant qu’école qui forme des ingénieurs généralistes, notre rôle est d’accompagner les acteurs industriels dans leurs mutations et de doter nos élèves des compétences que nécessite leur domaine d’activité. Par sa contribution pédagogique, scientifique et technologique, à la transition énergétique, l’engagement de l’école au sein de la chaire DIGITE est sociétal et porteur de sens. » souligne Jean-Louis Dirion, enseignant-chercheur IMT Mines Albi.

Pérenniser une démarche d’évolution des compétences

Depuis 5 ans, Enedis et IMT Mines Albi ont développé une collaboration active autour des axes suivants qui seront poursuivis :

Interventions d’Enedis sur la thématique des réseaux d’énergie, dans les enseignements de l’option « Énergie et Transition numérique » du cursus ingénieur. L’objectif est de permettre aux élèves de découvrir les problématiques d’ingénierie relatives au réseau de distribution d’électricité par la transition énergétique et son rôle clé dans l’atteinte des objectifs de décarbonation, en abordant des sujets très concrets (compteurs Linky, mobilité électrique…).



Autre axe de collaboration, les projets industriels réalisés par les élèves-ingénieurs en 3e année ou les missions Innov’Action. Enedis soumet à leur réflexion des problématiques techniques concrètes. Les résultats produits par les élèves constituent un apport à l’évolution de leurs activités .

Poursuivre et enrichir les axes de collaboration historique

La collaboration historique entre IMT Mines ALBI et Enedis dépasse le cadre de la formation et de la technologie. Enedis soutient le programme « Égalité des chances et management de la diversité » de l’école qui intègre deux aspects : le dispositif national des Cordées de la réussite pour lequel IMT Mines Albi est tête de Cordée dans le Tarn et le management de la diversité, mais aussi en 2021 le dispositif Exception’Elles dont la vocation est de faire tomber les barrières de l’entrepreneuriat au féminin. Un volet « carrières au féminin » enrichira cet engagement. Enfin, dans le cadre de son implication à la transition écologique et à la réindustrialisation verte du territoire, Enedis soutient l’association I2D (Ingénieurs pour le Développement Durable) pour la semaine du développement durable. « Enedis, gestionnaire du réseau électrique, a plusieurs défis majeurs à relever : celui de faciliter le développement des énergies renouvelables, des bornes de recharges pour les véhicules électriques ou encore la maîtrise des consommations d’énergie. Pour y parvenir, Enedis s’appuie sur le déploiement des compteurs communicants et l’exploitation des smart grids. L’objet de la chaire DIGITE est de pouvoir former les ingénieurs de demain qui soient capables d’utiliser au mieux les outils numériques pour réussite la transition énergétique. » conclut Delphine Perrot-Voisard, Enedis Directrice territoriale Tarn.