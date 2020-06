ZE Energy lÃ¨ve 4 millions dâ€™euros pour dÃ©velopper ses centrales solaires intelligentes en Europe continentale

Producteur indépendant d’énergie renouvelable, ZE Energy s’ancre dans le secteur des EnR (énergies renouvelables) avec sa solution de centrales solaires hybrides combinant photovoltaïque et stockage adaptées à l’Europe continentale. Le modèle économique innovant, les nouvelles perspectives de croissance et l’expérience de l’équipe dirigeante ont séduit les investisseurs DEMETER, HTGF, EverWatt et Ze Way Invest. La startup vient de lever 4 millions d’euros pour accélérer son développement.

Mettre à la disposition des collectivités, entreprises, groupes immobiliers… une énergie propre, disponible 24h/24, à un tarif ultra-attractif, telle est l’ambition de ZE Energy qui développe, finance, construit et exploite des centrales solaires nouvelle génération. En optimisant le modèle économique de production et de stockage de l’énergie solaire pour l’adapter au marché européen de l’énergie, ZE Energy devient ainsi un des tous premiers opérateurs indépendants à proposer en Europe continentale une énergie 100 % verte issue du soleil, disponible de jour comme de nuit, à un prix compétitif avec celui de l’électricité « classique ».

L’énergie solaire « augmentée » : un modèle prometteur

Dirigée par Mathieu Lassagne, ancien Directeur Général Délégué de Solairedirect, acteur pionnier du photovoltaïque en France, ZE Energy s’est constituée autour de spécialistes et entrepreneurs chevronnés du secteur de l’énergie : Louis Poulain, ex Alstom/GE, Hubert Gentou, ex Gazprom et Eramet, et Eric Roujolle, ex Nippon Koei. Cette équipe transverse et très expérimentée, qui a su développer un modèle prometteur, a séduit des investisseurs français et allemands. Pour cette 1ère levée de fonds, l’entreprise a collecté 4 millions d’euros pour passer à la vitesse supérieure.

Car si l’énergie solaire représente aujourd’hui l’énergie renouvelable la plus compétitive, son intermittence constitue un défi majeur qui rend complexe son intégration dans le réseau électrique et la valorisation de l’électricité produite. Pour favoriser un développement plus massif du photovoltaïque et lui permettre d’occuper une place significative dans le mix énergétique, il fallait exploiter la solution qui rende cette énergie disponible aux heures où les activités humaines le nécessitent.

Lever les freins inhérents à cette énergie inépuisable

Equipées d’une batterie permettant de stocker l’énergie solaire produite dans la journée, les centrales ZE Energy combinent tous les avantages du solaire en termes de coût de production, d’intégration dans l’environnement et dans le réseau, et de production d’une énergie Zéro Émissions de CO 2 ! «Après la crise du Covid 19, les ambitions du gouvernement en matière d’EnR sont encore plus fortes. Il y a urgence à décarboner la planète et les EnR sont en première ligne dans ce combat. Notre secteur d’activité nous donne une formidable opportunité d‘innover et de participer à ce défi, tout en répondant aux nouvelles problématiques économiques qui se posent aux industries, aux collectivités et aux grandes entreprises de manière générale. La filière du photovoltaïque est la plus porteuse des EnR. Avec nos centrales qui répondent aux besoins des consommateurs et limitent les contraintes sur le réseau électrique, nous ouvrons une nouvelle voie et levons les freins inhérents à cette énergie inépuisable» précise Mathieu Lassagne, CEO de ZE Energy. « Nous sommes très heureux d’accompagner ZE Energy et de soutenir une équipe entrepreneuriale de haut niveau autour de Mathieu Lassagne. C’est une phase de décollage importante pour ZE Energy dans un secteur porteur : la combinaison entre énergies renouvelables (électricité solaire) et stockage flexible avec une solution digitale de premier plan. Cette offre innovante répond aux enjeux écologiques et d’exigence opérationnelle actuels. Engagé en faveur de la neutralité carbone depuis sa création, DEMETER poursuit ainsi ses investissements à destination d’acteurs innovants et dynamiques de la transition énergétique. » ajoute Julien Coudy, Partner chez Demeter.

Des perspectives de développement décuplées

Cette levée de fonds va accompagner la stratégie de croissance de ZE Energy, qui s’appuie sur trois principaux leviers :

Du développement en propre, avec l’acquisition de foncier pour construire des centrales solaires hybrides exploitées par la startup,

Du développement par acquisitions, en ciblant notamment les projets ayant une contrainte de raccordement au réseau,

Des partenariats stratégiques avec une offre de stockage as a service (Saas) intégrant l’installation, le financement et l’opération de stockage.

Ainsi, en partenariat avec le Groupe Sorégies, énergéticien intégré, et avec le soutien de la région Nouvelle Aquitaine, ZE Energy installe une batterie de 2,5MW/2,3MWh sur la centrale de Saint Sauveur (11MWc), opérée par le Groupe Sorégies depuis 2018. Elle sera opérationnelle en septembre 2020. D’autres projets sont à l’étude dans le Loir-et-Cher, en Nouvelle Aquitaine, en Languedoc et en région PACA. Aujourd’hui, ZE Energy dispose d’un portefeuille de projets de plus de 170 MW en solaire photovoltaïque et de plus de 65 MWh de batterie. D’ici 2025, la startup s’est fixée pour objectif d’atteindre, grâce à son déploiement dans quatre pays, un parc de centrales solaires de plus de 700 MW et une puissance de batteries en opération de plus de 350 MWh, pour un CA estimé à 45 M€.