Le fondateur de LONGi, Li Zhenguo, participe au Sommet des dirigeants du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC) 2020

Le Sommet des dirigeants du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC) 2020 a débuté le 15 juin dernier, marquant les 20 ans du rassemblement international d’entreprises pour un monde meilleur. Le Sommet qui a vu cette année la participation de plus de 10 000 entreprises de 156 pays s’est tenu virtuellement, ce qui a permis aux participants et aux réseaux locaux du Pacte mondial de se joindre à leur propre fuseau horaire. Les dirigeants mondiaux et les représentants des entreprises du monde entier se sont réunis pour discuter de la manière de reconstruire des solutions économiques et sociales inclusives et durables pour parvenir à un monde qui allie justice sociale, développement sobre en carbone et résilience climatique.

Le développement du PV s’accélérera à la fin de l’épidémie

LONGi est la seule entreprise chinoise impliquée dans le Sommet. Le matin du 16 juin, le fondateur et président du groupe LONGi, Li Zhenguo, a parlé de «Comment investir plus efficacement pour un avenir mondial durable sous l’épidémie de COVID-19» dans son discours à l’Asia- Pacific Arena, avec le Dr Gao Li, représentant de l’OMS en Chine et Nicolas Vix, PDG de la Banque française de crédit agricole (Chine) Co., Ltd. “L’épidémie de COVID-19 pose inévitablement des défis aux entreprises d’énergie renouvelable. Cette épidémie, qui s’est propagée dans toutes les régions du monde, prendra fin à terme. Les pays recentreront leurs efforts dans le développement de leur sécurité énergétique et de leur localisation. Le déséquilibre à court terme de l’approvisionnement et la demande verra les prix des produits photovoltaïques baisser rapidement, augmentant ainsi la compétitivité de l’énergie photovoltaïque. Nous pensons que l’énergie propre, en particulier le développement de l’énergie photovoltaïque, s’accélérera à la fin de l’épidémie. ” a souligné Li Zhenguo.

« Solaire pour solaire »

«Pour développer une énergie propre, l’industrie elle-même doit promouvoir la réduction du LCOE et encourager davantage de personnes à utiliser l’énergie propre. L’industrie des énergies renouvelables peut également être plus propre dans ses propres processus de fabrication. Depuis 2016, LONGi a déployé des capacités de production dans des sites disposant d’une grande capacité hydroélectrique. Nous avons pris l’initiative d’utiliser des énergies propres pour produire des produits énergétiques propres. Nous allons promouvoir le concept de développement durable «solaire pour solaire» afin de réduire progressivement l’empreinte carbone des produits énergétiques propres LONGi. ” M. Li Zhenguo a ajouté.

Pour une Route de la Soie solaire

L’UNGC a développé un portefeuille de plates-formes d’action pour inspirer de nouvelles approches de pointe pour les entreprises durables. Lors du sommet, la plate-forme d’action «Infrastructure durable» a été lancée pour aider les pays concernés par la Belt and Road Initiative. à résoudre des défis de durabilité complexes et à innover autour des objectifs mondiaux de développement durable (ODD). En tant qu’entreprise de technologie solaire dont le siège est à Xi’an, au point de départ de la nouvelle Route de la Soie, LONGi a fourni des informations pour le développement durable de la Belt and Road Initiative. “Comme nous le savons tous, de nombreux pays de la Belt and Road Initiative sont voisins et dotés de ressources abondantes. La transmission d’énergie propre et les applications peuvent être obtenues grâce à des collaborations. Dans les zones côtières, l’énergie propre peut être utilisée pour le dessalement de l’eau de mer tout en introduisant de l’eau de mer dessalée et de l’eau douce dans les estuaires et dans les zones désertiques intérieures. Cela permettra une restauration écologique, transformera les déserts en oasis et permettra un développement négatif du carbone ». Li Zhenguo a conclu: “2020 marque le 20e anniversaire de la fondation de l’UNGC. C’est aussi le 20e anniversaire de la création de LONGi. Les principes auxquels l’UNGC adhère coïncident avec le concept d’énergie propre qui tient tant à cœur de LONGi. Nous sommes optimistes quant à l’avenir des énergies renouvelables, nous mettrons en œuvre le concept de «solaire pour solaire» et promouvrons la transformation du mix énergétique avec les membres de l’UNGC et nos partenaires dans le monde entier. “