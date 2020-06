Solar-Log â„¢ et Heckert Solar travaillent dÃ©sormais en Ã©troite collaboration autour dâ€™une mÃªme philosophie

Deux grands noms de l’industrie photovoltaïque, Solar-Log ™ et Heckert Solar, intensifient leur coopération. Heckert Solar GmbH, l’un des principaux fabricants européens de modules photovoltaïques hautes performances, exclusivement “Made in Germany” devient partenaire de distribution en gros de Solar-Log ™, l’une des sociétés leader dans les domaines de l’énergie intelligente, de la gestion de l’injection et de la surveillance PV avec un service mondial pour les opérateurs et les installateurs.

Les clients de Heckert Solar ont donc désormais un accès direct et illimité aux produits et services intelligents de Solar-Log ™. Du point de vue des deux sociétés, la coopération est une étape logique. Les deux acteurs Premium affichent une présence remarquée dans le marché dynamique du photovoltaïque avec des innovations constantes. Ils partagent une même philosophie d’entreprise autour de la pensée durable, de la sensibilisation de haute qualité et de la production «Made in Germany».

Cyrus Heravi, directeur des ventes SDS Allemagne, se réjouit de ce partenariat : “Heckert Solar, en tant qu’entreprise produisant en Allemagne, dispose d’une solide base de clients. Ces clients bénéficient de la nouvelle coopération et ont désormais potentiellement accès au meilleur des deux mondes.” Jörg Niche, CSO chez Solare Datensysteme GmbH, ajoute: “Cela donne à nos deux sociétés la possibilité de nombreux contacts supplémentaires. C’est une situation gagnant-gagnant.”