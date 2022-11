ZE Energy et ReneSola Power s’ associent pour dÃ©velopper la 1Ã¨re centrale solaire + stockage de Nouvelle Aquitaine

Ze Energy, producteur indépendant d’énergie renouvelable, spécialisé dans la conception de centrales solaires hybrides avec batteries, et l’américain ReneSola Power, développeur et opérateur mondial de projets solaires, viennent de signer une joint-venture portant sur le co-développement d’un projet de centrale solaire + stockage de 22 MW dans l’Ouest de la France (Nouvelle Aquitaine). Cette collaboration entre deux acteurs dynamiques du secteur illustre la volonté des entreprises de joindre leurs forces pour accroître ensemble la valeur et la pertinence des projets ENR.



L’énergie solaire est la source d’énergie renouvelable la plus compétitive disponible aujourd’hui. Elle fait cependant face un défi majeur : sa variabilité, qui rend parfois difficile son intégration au réseau et sa capacité à faire face aux pics de demande. Grâce à cette solution de centrale solaire couplée à du stockage, Renesola Power et ZE Energy visent à combiner tous les avantages offerts par l’énergie solaire afin d’augmenter sa part dans le mix énergétique français et de la rendre disponible lorsque les consommateurs en ont le plus besoin, de jour comme de nuit.