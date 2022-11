Enphase Energy lance le micro-onduleur IQ8 en France et aux Pays-Bas

Enphase Energy, entreprise mondiale de technologie énergétique et premier fournisseur mondial de systèmes solaires et de batteries basés sur des micro-onduleurs, annonce le lancement du micro-onduleur IQ8™ en France et aux Pays-Bas, marquant ainsi la première expansion du produit sur les marchés internationaux, depuis ses débuts réussis en Amérique du Nord à la fin de l’année dernière.

Les micro-onduleurs IQ8 sont les micro-onduleurs les plus intelligents et les plus puissants d’Enphase©, avec un rendement de 97,2 %, selon les normes d’efficacité de l’Union européenne. Contrairement aux appareils concurrents, les micro-onduleurs IQ8 sont conçus pour s’adapter à la dernière génération de modules solaires à haut rendement, offrant ainsi une fiabilité, une sécurité et une qualité supérieures pour les systèmes solaires résidentiels. La famille de produits IQ8 proposée en France et aux Pays-Bas comprend deux types de micro-onduleurs définis par logiciel : l’IQ8+™ et l’IQ8M™, qui présentent respectivement une puissance de sortie AC de 300VA et 330VA. Les micro-onduleurs peuvent être couplés de manière transparente à une gamme complète de modules solaires jusqu’à 480W DC et bénéficient d’une garantie limitée de 25 ans.

Un micro-onduleur “sûr et fiable”

“Nous sommes fiers de proposer à la France la solution d’onduleur solaire la plus intelligente sur le marché, alimentée par les micro-onduleurs IQ8 d’Enphase, leaders sur le secteur”, déclare Giovanni Genco, directeur des opérations chez Libow, installateur Platinum d’Enphase en France. “Nous choisissons cette technologie pour nos clients car il s’agit de l’équipement le plus sûr et le plus fiable.” “Nous avons constaté une augmentation impressionnante de l’intérêt des clients pour les produits leaders d’Enphase aux Pays-Bas”, explique Twan Geurk van Kessel, fondateur et copropriétaire de Solar Concept, un installateur Enphase de niveau Gold aux Pays-Bas. “Le micro-onduleur IQ8 nous aidera à répondre à cette demande, car les propriétaires cherchent des moyens d’alimenter leurs maisons avec une énergie solaire propre et à un prix abordable.” Les systèmes de micro-onduleurs Enphase s’intègrent à la passerelle IQ™ Gateway, qui, lorsqu’elle est connectée à Internet, connecte les systèmes solaires Enphase à la plateforme de surveillance Enphase® App et contribue à faciliter la surveillance de l’énergie par panneau et à fournir un aperçu pour les opérations et la maintenance.

« Contribue à un mode de vie plus durable »

“Nous sommes fiers de travailler avec Enphase pour offrir la meilleure technologie de sa catégorie qui contribue à un mode de vie plus durable”, a déclaré Philippe Farce, directeur général d’Acape Energies, un installateur Enphase de niveau Platine en France. “Il est clair qu’il existe une demande pour des systèmes d’énergie solaire résidentiels performants et sûrs en France et, avec Enphase, nous travaillons pour satisfaire cette demande avec le micro-onduleur IQ8.” “Les micro-onduleurs IQ8 ouvrent de nouvelles opportunités pour une production solaire domestique encore plus fiable, plus performante et plus sûre, à un moment où les consommateurs peuvent en tirer le plus de bénéfices.” “Nous sommes heureux de travailler avec des installateurs de classe mondiale en France et aux Pays-Bas, qui nous aident à répondre à la demande croissante d’énergie propre, fiable et abordable en Europe”, témoigne Dave Ranhoff, directeur commercial chez Enphase Energy. “Alors qu’Enphase poursuit son expansion sur le marché européen de l’énergie solaire, nous chercherons à soutenir notre croissance grâce à une technologie de pointe, comme les micro-onduleurs IQ8, et à un service client de qualité supérieure.”

Encadré

Extension de la capacité de production en Europe

Enphase développe rapidement sa présence en Europe. En 2022, la société a également lancé le réseau d’installateurs Enphase en France (EIN) et a annoncé qu’elle allait étendre sa capacité de production avec son partenaire Flex en Roumanie à partir de 2023. Les installations pilotes de micro-onduleurs IQ8 ont commencé en France et aux Pays-Bas en octobre avec des partenaires installateurs sélectionnés. Enphase prévoit de démarrer les commandes et les expéditions immédiatement pour les distributeurs et les installateurs partenaires dans ces pays.