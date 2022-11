Plan de solarisation d’OrlÃ©ans MÃ©tropole et de la Ville d’OrlÃ©ans : lancement d’un appel Ã  manifestation d’intÃ©rÃªt (AMI)

Orléans Métropole et la Ville d’Orléans publient conjointement un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour solariser une partie de leur patrimoine. Une action forte qui s’inscrit dans le cadre de la feuille de route de la transition écologique d’Orléans Métropole qui fixe un cap clair et ambitieux : réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

Au travers de cet AMI, 21 sites ont été ciblés, parmi lesquels 10 bâtiments (dont une construction neuve livrée en 2025 : l’université Madeleine), 10 parkings et un site non-bâti. Les collectivités ont confié la réalisation d’études de préfaisabilité à des AMO sur ces différents sites et estiment le volume total de puissance installée à 8,8 MWc (Méga Watts crête : au maximum). Pour atteindre son ambition, Orléans Métropole s’appuie sur une multiplication par deux des énergies renouvelables. Dans une logique de mix énergétique, l’objectif attribué à la filière solaire photovoltaïque est de 180 MWc de puissance installée, à l’horizon 2030. Ce premier appel à manifestation d’intérêt lancé par Orléans Métropole et la Ville d’Orléans vise à lancer une dynamique sur le territoire. Il s’agit d’une première étape qui ouvre la voie à de futurs projets, aussi bien portés par des acteurs privés que des acteurs publics, soutenus par la collectivité. Les candidats développeurs ont jusqu’au 20 janvier 2023 (12h) pour télécharger les documents portés à leur connaissance et remettre leur offre aux collectivités.