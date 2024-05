Younited et Oscaro Power : lâ€™autoconsommation Ã  crÃ©dit simplifiÃ©e et facilitÃ©e

Dans une démarche continue de soutien à la transition vers des sources d’énergie plus durables, Oscaro Power, pionnier français du kit solaire en auto-installation, annonce un nouveau partenariat avec Younited, leader européen du crédit instantané. Cette collaboration vise à faciliter l’accès au solaire résidentiel en autoconsommation, marquant ainsi une étape importante dans l’engagement des deux entreprises envers la transition énergétique.

Oscaro Power, reconnu pour sa mission de démocratiser l’accès à l’énergie solaire pour les particuliers, offre une gamme étendue de kits solaires personnalisables et d’accessoires pour équipements solaires, permettant aux particuliers de produire et de maîtriser leur énergie de A à Z. Avec cet objectif ambitieux, Oscaro Power a rapidement acquis une position d’acteur majeur en France dans le domaine de l’autoconsommation solaire et aspire maintenant à étendre son influence à l’échelle européenne. Ce partenariat entre les deux entreprises permettra de proposer des solutions de financement innovantes et adaptées, rendant l’investissement initial plus abordable pour les particuliers désireux d’adopter l’autoconsommation solaire.

Faciliter l’accès à l’autoconsommation solaire

Cette collaboration entre Younited et Oscaro Power répond de manière concrète aux besoins de financement des particuliers désireux de s’engager dans l’autoconsommation solaire. En proposant des solutions de crédit flexibles, allant de 300 à 20 000 euros, avec des durées de remboursement s’étendant de 24 à 60 mois, Younited, à travers son produit Younited Pay, rend l’investissement dans l’énergie solaire plus accessible que jamais. Cette initiative permettra aux clients d’Oscaro Power d’amortir leur investissement de manière souple, facilitant ainsi l’accès à une énergie propre et renouvelable. « Chez Oscaro Power, nous sommes convaincus que l’avenir de l’énergie passe par une approche plus personnelle et autonome. Notre collaboration avec Younited nous permet de rendre cette vision encore plus accessible, en offrant à nos clients des solutions de financement adaptées à leurs besoins, » affirme Marie Juyaux, Directrice Générale d’Oscaro Power.

Une vision partagée pour l’avenir énergétique

Cette collaboration souligne une vision partagée de l’avenir énergétique, centrée sur la durabilité et l’accessibilité. En alliant l’expertise financière de Younited à l’innovation technologique d’Oscaro Power, ce partenariat illustre l’engagement des deux entreprises à promouvoir une transition énergétique inclusive. L’objectif est clair : rendre les solutions d’autoconsommation solaire accessibles à tous, contribuant ainsi à un avenir plus vert et plus durable. « Notre mission chez Younited est de simplifier l’accès au financement pour permettre à tous de réaliser leurs projets. Le partenariat avec Oscaro Power s’inscrit parfaitement dans cette démarche, en facilitant l’investissement dans des solutions d’énergie renouvelable pour les particuliers, » déclare Pierre-Marin Campenon, Directeur Général des Partenariats Europe de Younited. La mise en place de Younited Pay sur le site internet d’Oscaro Power, grâce à une intégration fluide via le CMS Shopify, marque le début d’une nouvelle ère pour les consommateurs désireux de s’équiper en technologies solaires. Cette initiative innovante facilite non seulement l’accès au crédit, mais encourage également l’adoption de solutions d’énergie renouvelable par un plus grand nombre de foyers.