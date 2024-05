Un dÃ©couplage complet des chaÃ®nes d’approvisionnement de la Chine est pratiquement impossible, selon GlobalData

L’ère des chaînes d’approvisionnement simples et fluides est révolue. Dans un monde post-pandémique, les entreprises ont dû adopter une stratégie pour leurs chaînes d’approvisionnement, stratégie où la thésaurisation des stocks offrait un filet de sécurité en cas de perturbations imprévues de la chaîne d’approvisionnement. Cependant, la refonte des chaînes d’approvisionnement est une tâche complexe et coûteuse, sans solution miracle. Dans un monde industriel où la Chine règne en maître !

En tant que centre manufacturier mondial, la Chine contrôle de nombreuses chaînes d’approvisionnement mondiales. Compte tenu des investissements massifs du pays dans les technologies numériques et énergétiques propres, un découplage complet de la Chine est pratiquement impossible, déclare GlobalData, une société leader dans le domaine des données et de l’analyse.

Le dernier rapport de GlobalData, « Thematic Intelligence: Supply Chain Disruption », explore comment les entreprises peuvent améliorer la résilience de leur chaîne d’approvisionnement en délocalisant la production plus près de chez elles, en diversifiant leur chaîne d’approvisionnement, en numérisant leurs réseaux et en adoptant un modèle d’économie circulaire. Carolina Pinto, analyste thématique chez GlobalData, commente : « Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement s’aggravent et sont de plus en plus fréquentes. Ces perturbations sont exacerbées par les fractures géopolitiques, le changement climatique et les changements démographiques. Cependant, ce sont les restrictions commerciales qui sont principalement à l’origine des efforts de relocalisation ».

La Chine domine les secteurs des panneaux solaires

Des matériaux aux produits finis, les fournisseurs chinois ne sont pas seulement d’importants producteurs de biens de consommation et d’électronique, mais la Chine domine également les secteurs des panneaux solaires, des batteries et des infrastructures 5G. La forte croissance économique et d’autres développements ont modifié certains des facteurs qui ont fait de la Chine une destination manufacturière attrayante, à savoir :

la Chine n’a plus l’ampleur de la main-d’œuvre bon marché qu’elle avait autrefois

la Chine a une population en diminution

la Chine est une cible majeure des efforts de découplage.

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine accroît les risques réglementaires et de réputation liés aux affaires en Chine. De plus en plus d’entreprises délocalisent leur production vers des pays présentant moins de risques géopolitiques. Carolina Pinto poursuit : « Le plan à long terme du gouvernement chinois visant à rendre la Chine autosuffisante a anticipé l’importance des technologies émergentes pour la future économie mondiale et a investi des milliards dans les technologies numériques et énergétiques propres. Une transition énergétique rapide et rentable dépendra toujours fortement des chaînes d’approvisionnement chinoises ».

Alternatives à la Chine

Les entreprises doivent évaluer la meilleure destination pour délocaliser leur production et trouver de nouveaux fournisseurs afin de se dissocier de la Chine et de renforcer la résilience de leur chaîne d’approvisionnement. En fonction de l’infrastructure physique, de la main-d’œuvre et de l’environnement industriel existant d’un pays, une entreprise peut choisir de rapatrier ses opérations de chaîne d’approvisionnement dans son pays d’origine, dans un pays voisin ou dans un pays allié politiquement et économiquement. Carolina Pinto ajoute : « Les gouvernements occidentaux et le gouvernement chinois subventionnent massivement les efforts de relocalisation d’industries critiques. Toutefois, les coûts de production élevés et la grave pénurie de main-d’œuvre rendent la relocalisation plus coûteuse pour les entreprises occidentales ». Les entreprises occidentales sont plus susceptibles de se tourner vers le nearshore ou le friendlyshore, ce qui signifie qu’elles rapprochent les opérations de la chaîne d’approvisionnement du consommateur final, mais pas vers le pays d’origine. Cela peut réduire le coût du transport tout en respectant les restrictions commerciales et en évitant des coûts de main-d’œuvre élevés. Carolina Pinto conclut : « L’Amérique latine est un pays de proximité prometteur pour de nombreuses entreprises technologiques américaines. L’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica et le Mexique disposent de solides talents en ingénierie possédant une expertise dans le cloud, l’IA et la cybersécurité. Les entreprises qui externalisent vers l’Amérique latine peuvent bénéficier d’un large vivier de talents, de faibles coûts de main-d’œuvre en raison de salaires moyens plus bas et d’une inflation très élevée, ainsi que de la proximité des États-Unis ».