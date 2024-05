Pour la 1ere fois en France, une centrale solaire mobile expÃ©rimentÃ©e pour alimenter des logements collectifs en Ã©lectricitÃ© verte

Une centrale solaire mobile installée sur un foncier SNCF inutilisé à Lille Mont-de-Terre a été inaugurée le 27 mai dernier. Cette centrale solaire raccordée temporairement à la résidence de logements sociaux d’ICF Habitat Nord-Est située à proximité directe, alimentera pour partie des espaces communs des bâtiments en énergie 100% renouvelable.

C’est une première en France ! Depuis fin janvier 2024, un partenariat d’acteurs engagés dans la transition énergétique expérimente l’installation au sol, d’une centrale solaire mobile, sur un terrain nu en transition et raccordée au réseau électrique. Elle fournit de l’énergie verte 100 % renouvelable, en autoconsommation, aux parties communes des immeubles d’habitations collectifs situés à quelques mètres de la centrale.

Un projet pionnier et innovant

La production solaire annuelle estimée des panneaux solaires s’élève à 58 MWh d’énergie solaire dont 30 MWh seront consommés localement pour alimenter en électricité solaire les espaces communs de la résidence des Peupliers du bailleur social ICF Habitat Nord-Est à Lille Mont-de-terre, comprenant 156 logements où résident 335 locataires. Cette expérimentation allie la simplicité d’une solution technique mobile, facilement transportable et installable, à l’optimisation foncière par le réemploi temporaire de friches urbaines, permettant ainsi de valoriser des terrains délaissés dans l’attente d’une future destination.

Une solution simple de transition énergétique

Les panneaux photovoltaïques fabriqués en Alsace par Voltec et acheminés par container, ont été déployés par les équipes d’Enercoop Hauts de France en l’espace de deux jours, hors raccordement au réseau. Seuls travaux préparatoires nécessaires à l’installation de la centrale mobile : le terrassement d’un chemin d’accès pour le container, la clôture du site et la pose d’un câble d’alimentation entre la centrale photovoltaïques et le compteur de la résidence. La centrale solaire est installée au cœur d’un foncier de 5 ha appartenant à SNCF Réseau.

Autrefois géré par le Comité d’Etablissement SNCF puis loués à la Ville de Lille jusqu’en avril 2016, la centrale occupe une parcelle de 500 m² de ces anciens terrains sportifs et sera exploitée jusqu’en juin 2026. Elle a l’avantage d’être déplaçable à tout moment vers d’autres sites à valoriser. Son intégration dans son environnement local a été pris en compte à toutes les étapes du projet, tant en termes d’acceptation par les riverains que de sécurisation des panneaux sur le terrain. Dans ce cadre, une journée d’animations autour de la centrale solaire mobile et plus globalement de l’énergie solaire a été proposée courant avril aux locataires de la résidence d’ICF Habitat Nord-Est. Ces derniers ont découvert avec grand intérêt le fonctionnement de la centrale solaire mobile.

Comment fonctionne la centrale ?

Les panneaux solaires, au nombre de 176, d’une puissance de 69 kWc, produisent de l’énergie qui alimente à la fois le compteur électrique général de la résidence d’ICF Habitat Nord-Est et le réseau national d’Enedis. La production d’électricité solaire est acheminée en circuit-court en priorité pour alimenter les parties communes de la résidence. Le surplus de production est quant à lui vendu par ICF Habitat Nord-Est à Enercoop et s’achemine dans le réseau public d’électricité. Le produit de la vente du surplus d’électricité contribuera à couvrir une partie des frais de location de la centrale solaire pris en charge par le bailleur. Dans le cadre de cette initiative pionnière, ICF Habitat Nord-Est a choisi d’offrir gratuitement une partie de l’énergie solaire à ses clients, l’autre partie restante est couverte par le réseau d’Enedis. En plus de contribuer à l’essor de l’électricité verte, cette expérimentation offrira donc aux locataires l’opportunité de réaliser des économies sur les charges d’électricité relatives aux espaces communs. Un contrat de prêt à usage a été signé entre Enercoop Hauts-de-France et SNCF Immobilier pour le terrain. Un contrat de location de la centrale mobile a été signé entre Enercoop Hauts-de-France et ICF Habitat Nord-Est sous la forme d’un bail emphytéotique dont la durée est liée au temps d’occupation du terrain.

La réaction des collectivités

Pour la Région Hauts-de-France « C’est un projet rev3 à plus d’un titre. Il participe à la reconquête des friches et saisit l’opportunité de valoriser un foncier en attente d’aménagement. Il produit une énergie renouvelable utilisée localement. Enfin, il est reproductible, la centrale étant amenée à se déplacer sur d’autres sites. Une première nationale que nous pouvons souligner. »

Pour la Métropole Européenne de Lille : « L'atteinte des objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) du Plan Climat nécessite une multiplication du nombre de projets dans toutes les filières localement pertinentes et une mobilisation de l'ensemble des acteurs territoriaux. La possibilité d'installer de manière provisoire des panneaux photovoltaïques sur des terrains délaissés en attente de conversion est intéressante, afin de contribuer à l'atteinte de nos objectifs de production d'énergie renouvelable sans consommer d'espace. La centrale est amenée à s'établir sur des friches industrielles, permettant une valorisation temporaire de ces fonciers en attente de conversion définitive. Le nombre de friches sur le territoire de la MEL et leur calendrier de conversion justifie l'opportunité d'un tel équipement sur le territoire. »

Encadré

Investissements : 199 732 €

84 732 € Région Hauts de France

46 000 € Enercoop Hauts-de-France

39 000 € SNCF Immobilier (15 % + 9 000 € rampe)

15 000 € Groupe DUVAL – ICADE – ORIA

8 352 € / an de location de la centrale solaire mobile pour ICF Habitat Nord-Est

8 000 € Ville de Lille

7 000 € Métropole Européenne de Lille

Location :

580 € / mois de location de la centrale solaire mobile pour ICF Habitat Nord-Est, soit un coût de revient de 12 cts€/Kwh

Chiffres clés :