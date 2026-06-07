YÃ„LPA de raison de ne pas externaliser les dÃ©marches administratives en solaire photovoltaÃ¯que

CrÃ©Ã©e dans le dÃ©partement de la Savoie dÃ©but 2023, la sociÃ©tÃ© YÃ„LPA poursuit son bonhomme de chemin. Son cÅ“ur dâ€™activitÃ©Â : rÃ©aliser les dÃ©marches administratives des installateurs PV Â«Â aprÃ¨s-venteÂ Â» comme les demandes dâ€™urbanisme et de raccordement ou encore le Consuel. Un pensum que les installateurs dÃ©lÃ¨guent avec plaisir pour se consacrer Ã leur cÅ“ur de mÃ©tierÂ !Â Â

ImplantÃ©e au cÅ“ur du Massif des Bauges en Savoie, la sociÃ©tÃ© YÃ„LPA vient de sâ€™installer dans de nouveaux bureaux rÃ©cemment achetÃ©s et rÃ©novÃ©s avec goÃ»t. Lâ€™entreprise, membre de la FNES (FÃ©dÃ©ration Nationale de lâ€™ElectricitÃ© Solaire) compte dÃ©sormais une Ã©quipe de cinq personnes, incluant la gÃ©rante ChloÃ© Simoulin. Elle dÃ©nombre plus de 150 clients installateurs photovoltaÃ¯ques bienheureux de lâ€™existence de YÃ„LPA. Â«Â Notre leitmotivÂ : dÃ©charger lâ€™installateur de ces dÃ©marches administratives fastidieuses pour quâ€™il se consacre Ã des tÃ¢ches Ã plus forte valeur ajoutÃ©e sur le plan technique. De plus, dans un contexte lÃ©gislatif et rÃ¨glementaire de changements permanents, il est rassurant de faire appel Ã un spÃ©cialiste de la paperasserie. Cela tombe plutÃ´t bien, câ€™est notre job. De quoi augmenter la satisfaction client Ã un coÃ»t somme toute limitÃ©Â !Â Â» assure ChloÃ© Simoulin.

Â«Â Nos services sont adaptÃ©s Ã tous types de profils installateursÂ Â»

YÃ„LPA traite tous types de dossiers. Il en va des installations supÃ©rieures ou infÃ©rieures Ã 36kVa, des batteries virtuelles, des ombriÃ¨res, des projets en autoconsommation collective, etcâ€¦ Pour un installateur faire appel Ã YÃ„LPA, câ€™est avoir un interlocuteur unique pour tous les projets. Â«Â Nos services sont adaptÃ©s Ã tous types de profils installateurs avec une prise en charge personnalisÃ©e et humaine par un transfert dâ€™infos et une communication ad hoc pour le suivi des dossiers via les outils internes de lâ€™installateur. Nous nous adaptons totalement au fonctionnement de chacun et nous apportons de la rÃ©activitÃ© et du conseil en complÃ©ment des solutions technologiques dâ€™automatisation des dÃ©marches actuellement sur le marchÃ© qui permet dâ€™Ãªtre doublement plus efficace. Nous avons mis en place des partenariats forts avec des acteurs comme Revolt.eco, Reonic, Solteo ou Vesta, des Ã©diteurs logiciels solaires qui facilitent le quotidien des installateurs.Â Â» poursuit ChloÃ© Simoulin.

Une dÃ©marche qualitative

La gÃ©rante de YÃ„LPA sâ€™inscrit Ã©galement dans une dÃ©marche qualitative et de crÃ©dibilitÃ© de la filiÃ¨re au sein dâ€™un secteur qui a trop souvent souffert de contre rÃ©fÃ©rences fruits dâ€™Ã©co dÃ©linquants peu scrupuleux. Asa maniÃ¨re, YÃ„LPA Â Â participe Ã rendre une image positive et sÃ©rieuse du photovoltaÃ¯que auprÃ¨s des particuliers, entreprises, organismes, institutions en agissant en professionnels. Et YÃ„LPA ne compte pas sâ€™arrÃªter lÃ avec comme dÃ©veloppement futurÂ la rÃ©alisation des demandes dâ€™urbanisme pour dâ€™autres travaux nÃ©cessitant une DÃ©claration PrÃ©alable comme la pose de menuiseries, la rÃ©fection toiture, le chauffe-eau solaire thermique, etcâ€¦ pour les artisans/installateurs. YÃ„LPA, lâ€™alliÃ©e des professionnels qui connaissent Â«Â la phobie administrativeÂ Â», vous savez celle compulsive qui hantait les nuits de lâ€™Ã©phÃ©mÃ¨re secrÃ©taire dâ€™Etat Thomas ThÃ©venoudâ€¦ Une marque dÃ©posÃ©eÂ !