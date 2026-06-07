Centrale solaire en autoconsommation collective AstrÃ©e Solar : une Ã©nergie Â« made in PIPA Â» pour une vingtaine dâ€™entreprises

Le projet AstrÃ©e Solar, centrale photovoltaÃ¯que en autoconsommation collective inaugurÃ©e le 4 juin 2026, rÃ©sulte de cinq annÃ©es de collaboration alors inÃ©dite entre un acteur public, le Syndicat Mixte du Parc industriel de la Plaine de lâ€™Ain (PIPA) et des chefs d’entreprises privÃ©s du parc. Lâ€™Ã©quipement permet Ã une vingtaine d’entreprises du PIPA de sÃ©curiser leur approvisionnement en Ã©lectricitÃ© verte et sâ€™impose comme un modÃ¨le de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique locale. Il permet de surcroÃ®t de valoriser un terrain inconstructible, impactÃ© par un plan de prÃ©vention des risques technologiques.

La centrale AstrÃ©e Solar est entrÃ©e en production en deux temps : une premiÃ¨re boucle le 1er avril 2026, une deuxiÃ¨me boucle le 1er juin 2026. DotÃ©e dâ€™une puissance de 6 MWc, sa capacitÃ© de production est estimÃ©e Ã 7 200 MWh/an, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle de 3 200 habitants.

SÃ©curiser lâ€™approvisionnement en Ã©nergie et le coÃ»t de celui-ci Ã moyen terme

Le Syndicat Mixte du PIPA, amÃ©nageur et dÃ©veloppeur du plus grand parc industriel de la rÃ©gion Auvergne RhÃ´ne-Alpes, est lâ€™initiateur de ce projet rÃ©unissant acteurs publics et privÃ©s. Dans la perspective de conjuguer dÃ©ploiement des Ã©nergies vertes et valorisation dâ€™une parcelle inadaptÃ©e pour un usage industriel, le SMPIPA a souhaitÃ© Ã©tudier lâ€™opportunitÃ© de dÃ©velopper un parc photovoltaÃ¯que. En 2022, dans un contexte marquÃ© par de fortes tensions dans lâ€™approvisionnement Ã©nergÃ©tique, une fluctuation des prix et un contexte rÃ©glementaire naissant en matiÃ¨re dâ€™autoconsommation collective, des Ã©changes avec plusieurs chefs dâ€™entreprises du parc ont conduit le SMPIPA Ã faire Ã©voluer son projet. Pour rÃ©pondre aux besoins environnementaux et Ã©nergÃ©tiques des entreprises du territoire, lâ€™opÃ©ration a pris une dimension Ã la fois collaborative et locale au travers dâ€™un procÃ©dÃ© dâ€™autoconsommation collective. Il ne sâ€™agissait finalement plus seulement de produire de lâ€™Ã©nergie solaire mais de permettre aux entreprises du parc intÃ©ressÃ©es de sÃ©curiser leur approvisionnement et le coÃ»t de celui-ci Ã moyen terme.

Â«Â Une avancÃ©e concrÃ¨te et collective au service dâ€™une industrie plus durable Â»

Une vingtaine dâ€™entreprises du PIPA est raccordÃ©e Ã la centrale photovoltaÃ¯que. Les porteurs du projet ont contractualisÃ© avec les entreprises ayant dâ€™emblÃ©e manifestÃ© leur intÃ©rÃªt et dont les besoins Ã©taient compatibles avec la capacitÃ© de production de lâ€™Ã©quipement. Ã€ lâ€™image de la grande diversitÃ© dâ€™entreprises prÃ©sentes sur le parc, les sociÃ©tÃ©s raccordÃ©es, grandes unitÃ©s et PME, interviennent dans des domaines dâ€™activitÃ© variÃ©s. Â Parmi celles-ci, le Groupe SÃ©chÃ©, spÃ©cialisÃ© dans le traitement et la valorisation des dÃ©chets qui compte trois entreprises sur le PIPA, Speichim Processing, TrÃ©di et un centre de recherche et dÃ©veloppement. Â« Notre participation Ã ce projet dâ€™autoconsommation collective illustre concrÃ¨tement notre engagement en faveur de la coopÃ©ration territoriale et la production dâ€™Ã©nergie locale et bas carbone. Chez SÃ©chÃ© Environnement, nous nous sommes fixÃ© lâ€™objectif de rÃ©duire de 25 % nos Ã©missions de gaz Ã effet de serre entre 2020 et 2030, notamment grÃ¢ce Ã lâ€™Ã©lectrification de nos procÃ©dÃ©s et Ã la sobriÃ©tÃ© Ã©nergÃ©tique. Pouvoir alimenter nos sites industriels, Speichim Processing et TrÃ©di, situÃ©s au sein du PIPA avec de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite au plus prÃ¨s des installations, plutÃ´t que par des Ã©nergies fossiles, constitue une avancÃ©e concrÃ¨te et collective au service dâ€™une industrie plus durable Â», dÃ©clare Maxime SÃ©chÃ©, Directeur gÃ©nÃ©ral de SÃ©chÃ© Environnement. Lohan Cornaz, directeur du MÃ¸M Bistrot installÃ© sur le parc, a immÃ©diatement adhÃ©rÃ© Ã ce projet collectif. Â« Nous veillons de prÃ¨s Ã rÃ©duire notre impact environnemental et notre Ã©tablissement Ã©tait dÃ©jÃ Ã©quipÃ© de panneaux photovoltaÃ¯ques. ComplÃ©ter notre approvisionnement avec une Ã©lectricitÃ© verte et locale correspond pleinement Ã nos attentes. Participer Ã cette dynamique au sein du parc nous a donc naturellement enthousiasmÃ©s. Â»

Six acteurs du PIPA engagÃ©s

Pour porter cette rÃ©alisation, une sociÃ©tÃ© de projet baptisÃ©e AstrÃ©e Solar a Ã©tÃ© constituÃ©e en 2022, regroupant cinq chefs dâ€™entreprises actionnaires et le Syndicat Mixte du PIPA. Lâ€™investissement a reprÃ©sentÃ© 4 Mâ‚¬ dont 42 % sont sÃ©curisÃ©s par les apports en capital des actionnaires. Le complÃ©ment de financement sous forme dâ€™emprunt a bÃ©nÃ©ficiÃ© du soutien de la Banque de la Transition Ã‰nergÃ©tique. Â« Câ€™est une fiertÃ© de voir aboutir ce projet collectif qui a nÃ©cessitÃ© cinq annÃ©es de travail, explique le chef dâ€™entreprise Eddy Vanmarisse, PrÃ©sident de la SociÃ©tÃ© de projet AstrÃ©e Solar. Lâ€™association dâ€™entrepreneurs privÃ©s et dâ€™un acteur public, un parc industriel en lâ€™occurrence, dans un projet dâ€™autoconsommation collective, Ã©tait un challenge que nous avons souhaitÃ© relever avec des partenaires rÃ©ceptifs et sensibles Ã la philosophie du projet. Lâ€™Ã©volution du contexte Ã©nergÃ©tique tend Ã dÃ©montrer que nous avons eu raison de persÃ©vÃ©rer pour proposer une Ã©lectricitÃ© verte et locale. Â» Pour Emilie Brot, directrice du Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de lâ€™Ain, le Syndicat Mixte a pleinement assumÃ© son rÃ´le dans ce projet. Â« Nous avons impulsÃ© une dynamique, puis accompagnÃ© la mise en Å“uvre et soutenu la concrÃ©tisation du projet sur les plans financier et opÃ©rationnel. Cette co-construction avec les chefs dâ€™entreprise du parc, aussi ambitieuse quâ€™exigeante, marque une Ã©tape importante pour notre territoire et tÃ©moigne de notre capacitÃ© Ã dÃ©velopper des synergies au service du collectif. Cette expÃ©rience est dÃ©jÃ inspirante pour dâ€™autres structures qui envisagent de dÃ©velopper leur propre projet dâ€™autoconsommation collective. Â»

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Pour entretenir les espaces verts, une opÃ©ration dâ€™Ã©co-pÃ¢turage est actuellement en phase de test

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Une attention particuliÃ¨re a Ã©tÃ© portÃ©e Ã lâ€™impact du projet sur lâ€™environnement et au respect de la charte architecturale et paysagÃ¨re du Syndicat Mixte du PIPA. Lâ€™emprise est entourÃ©e par une haie bocagÃ¨re pÃ©riphÃ©rique, composÃ©e de 2 rangÃ©es de 5 essences diffÃ©rentes, permettant le passage de la petite faune, et couvrant 2 776 mÂ². Une partie de la haie situÃ©e au Sud du projet a Ã©tÃ© conservÃ©e pour maintenir une continuitÃ© Ã©cologique. Pour limiter lâ€™artificialisation de la parcelle, qui sera considÃ©rÃ©e Ã 92 % comme enherbÃ©e, les panneaux ont Ã©tÃ© fixÃ©s par battage, sans aucune utilisation de bÃ©ton, mÃªme pour lâ€™ancrage des pieux. Les panneaux et structures sont de faible hauteur (3 mÃ¨tres au point le plus haut). Dâ€™autres actions visant Ã limiter lâ€™impact du projet sur lâ€™environnement ont Ã©tÃ© mises en place, y compris pendant les phases de chantier : absence dâ€™utilisation de produits phytosanitaires, absence dâ€™Ã©clairage, planning de travaux adaptÃ© aux contraintes Ã©cologiques, prÃ©sence dâ€™un Ã©cologue en phase de chantier afin de sensibiliser les entreprises qui interviennent et limiter au maximum les effets du chantier sur le milieu naturel. En fin de chantier, le sol a Ã©tÃ© rÃ©engazonnÃ© sur tout le site hormis les pistes. Pour entretenir les espaces verts, une opÃ©ration dâ€™Ã©co-pÃ¢turage est actuellement en phase de test et sera renouvelÃ©e si le rÃ©sultat sâ€™avÃ¨re concluant. En prÃ©vision de la fin dâ€™exploitation de la centrale solaire, le protocole prÃ©voit un contrat de recyclage des panneaux avec la sociÃ©tÃ© SOREN.

EncadrÃ©s

Les caractÃ©ristiques de la centrale AstrÃ©e Solar

â€¢La centrale photovoltaÃ¯que se compose de deux tranches dont la puissance cumulÃ©esâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 5,99 MWc.

â€¢Les 11 000 modules implantÃ©s permettent une production estimÃ©e Ã 7 200 MWh/an,soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle de 3 200 habitants.

â€¢Le terrain sur lequel la centrale solaire est implantÃ©e est situÃ© sur la commune de Blyeset couvre 56 395 mÂ². PropriÃ©tÃ© du SMPIPA, il a Ã©tÃ© mis Ã disposition pour la rÃ©alisationdu projet assorti dâ€™un bail Ã construction de 30 ans.

Les intervenants

ENOGRID

Depuis l’Ã©tude de potentiel rÃ©alisÃ©e en 2022, Enogrid a contribuÃ© Ã la concrÃ©tisation de cette opÃ©ration en apportant son expertise sur toute la partie autoconsommation collective.

NEPSEN, bureau d’Ã©tudes indÃ©pendant spÃ©cialisÃ© dans les mÃ©tiers de la transition Ã©nergÃ©tique et Ã©cologique, a assurÃ© lâ€™Assistance Ã MaÃ®trise dâ€™Ouvrage.

Entech Smart Energies a rÃ©alisÃ© lâ€™installation des panneaux.