Reportage SDIS des PyrÃ©nÃ©es-Orientales : aprÃ¨s un premier jet, de nouveaux projets dans les tuyaux en ACC grÃ¢ce Ã  la rÃ¨gle des 20 km

La caserne des sapeurs-pompiers de Perpignan Sud du SDIS (Service dÃ©partemental dâ€™incendie et de secours) vient de se doter dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que en autoconsommation avec le soutien du bureau dâ€™Ã©tudes Tecsol. Une installation exemplaire qui en appelle dâ€™autres par lâ€™entremise dâ€™une mesure Ã©tonnante qui confÃ¨re aux SDIS un super pouvoir photovoltaÃ¯que en ACCÂ !Â Â Â Â

InstallÃ©e Ã quelques encablures de la MÃ©diterranÃ©e et des AlbÃ¨res, la caserne Perpignan Sud sâ€™Ã©tend sur plus de 5 000 mÂ² en zone pÃ©ri urbaine. Elle rÃ©unit 20 % des pompiers professionnels du dÃ©partement. InaugurÃ©e en 2017, elle abrite une cuisine avec chambre froide, un gymnase pour lâ€™entraÃ®nement des professionnels des secours et un centre de formation qui initie chaque annÃ©e prÃ¨s de 200 jeunes sapeurs-pompiers.

Â«Â Nous avons pour mission de faire faire des Ã©conomies aux SDISÂ Â»

En matiÃ¨re dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, le SDIS 66 sâ€™appuie sur un duo de spÃ©cialistes, Pierre Cossignac, ancien ingÃ©nieur BE en maison passive et optimisation environnementale et RaphaÃ«l Jaud, un Ã©lectricien aguerri. Â«Â Nous avons pour mission de faire faire des Ã©conomies aux SDIS afin de transfÃ©rer les gains Ã©conomiques vers lâ€™opÃ©rationnel et les Ã©quipements mÃ©tierÂ Â» indiquent les deux contractuels particuliÃ¨rement investis Ã la tÃ¢che. AprÃ¨s avoir participÃ© activement Ã la rÃ©novation de quelques installations solaires thermiques, ils se sont lancÃ©s dans des projets photovoltaÃ¯ques en autoconsommation. Une premiÃ¨re caserne a Ã©tÃ© Ã©quipÃ©e dâ€™une installation de 50 kW Ã ArgelÃ¨s il y a un an. Celle de Rivesaltes va suivre dans les prochains mois Ã iso puissance de 50 kW. Entre temps, les deux hommes ont donc concentrÃ© leurs efforts sur la caserne de Perpignan Sud dâ€™une envergure plus importante. Ainsi, depuis le 11 mai dernier, le site ajoute une corde solaire Ã son arc stratÃ©gique, avec la mise en service de 81 kW de panneaux photovoltaÃ¯ques DMEGC Solar sur systÃ¨me de plots lestÃ©s, Sun Ballast, orientÃ©s 100% au Sud et onduleurs Huawei.

Â«Â De quoi permettre lâ€™achat de quatre ambulances VSABÂ Â»

Le projet a Ã©tÃ© bien structurÃ© dans le temps, entre huit mois dâ€™Ã©tudes, deux mois de consultations, analyse des offres et validations et cinq mois de travaux effectuÃ©s par lâ€™entreprise LM Energies installÃ©e sur la commune voisine de Saleilles. Â«Â Pour lâ€™Ã©tude, nous avons choisi la toiture la mieux adaptÃ©e au regard des diffÃ©rentes typologies existantes sur site, nous avons dimensionnÃ© la centrale pour obtenir le meilleur bilan Ã©nergÃ©tique et rÃ©alisÃ© lâ€™ensemble des dÃ©marches administratives anticipÃ©es auprÃ¨s dâ€™Enedis pour obtenir les meilleures conditions tarifaires. A noter les contraintes liÃ©es Ã une intervention sur un site sensible et occupÃ© en permanenceÂ Â» prÃ©cise Xavier Sicard, ingÃ©nieur Tecsol en charge du projet. Les travaux ont dÃ©marrÃ© le 9 janvier 2026, pour une rÃ©ception le 11 mai suivant. Une affaire rondement menÃ©eÂ ! En matiÃ¨re de performance Ã©nergÃ©tique, la centrale produira annuellement 115Â 000 kWh soit environ un tiers des 350Â 000 kWh consommÃ©s chaque annÃ©e sur le site. Le taux dâ€™autoconsommation sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 76 %, le surplus Ã©tant valorisÃ© en obligation dâ€™achat (S21) Ã 7,31 câ‚¬/kWh complÃ©tÃ© par une prime Ã lâ€™investissement de 0,09 â‚¬/Wc, soit 7 290 â‚¬. Â« Sur le plan Ã©conomique, les Ã©lectrons verts autoconsommÃ©s supplÃ©ent les Ã©lectrons du rÃ©seau facturÃ©s en moyenne Ã 18 centimes le kWh sur lâ€™annÃ©e. Nous avons calculÃ© que cet investissement de 110Â 000 euros allait Ãªtre amorti en environ six ans via les 20Â 000 euros Ã la fois Ã©conomisÃ©s et gÃ©nÃ©rÃ©s par la centrale. Durant les vingt annÃ©es suivantes, nous Ã©conomiserons prÃ¨s de 400Â 000 euros dâ€™Ã©lectricitÃ©, de quoi permettre lâ€™achat de quatre ambulances VSAB (VÃ©hicule de Secours et d’Assistance aux Victimes) Ã 100Â 000 euros piÃ¨ce pour le SDISÂ Â» se rÃ©jouit Pierre Cossignac.

Une ACC patrimoniale pour alimenter la caserne Nord de Perpignan

Mais ce projet pourrait Ãªtre le dÃ©but dâ€™une aventure plus large en autoconsommation collective sur lâ€™ensemble du territoire, comme le permet dÃ©sormais lâ€™article L.315-2 du Code de lâ€™Ã©nergie. En effet Â«Â une bizarrerieÂ Â» inscrite dans la loi permet dâ€™accroÃ®tre la superficie dâ€™une ACC Ã 20 kilomÃ¨tres de diamÃ¨tre en cas de prÃ©sence dâ€™un SDIS sur le territoire. Et figurez-vous que le navire amiral, lâ€™Ã©tat-major du SDIS, qui se situe au Nord de Perpignan et consomme prÃ¨s dâ€™un million de kWh par an ne dispose guÃ¨re de foncier pour accueillir une centrale photovoltaÃ¯que. Pierre Cossignac a donc pris une carte gÃ©ographique et son compas pour tracer ce fameux cercle des vingt kilomÃ¨tres. Â«Â Il est certain que cela donne des idÃ©es. Notre caserne principale au Nord de Perpignan ne peut Ãªtre solarisÃ©e. Nous avons donc regardÃ© les villes qui accueillent des casernes comme Rivesaltes, Canet, Saint-Laurent de la Salanque et mÃªme le BarcarÃ¨s oÃ¹ une parcelle au sol pourrait parfaitement convenir. Nous rÃ©flÃ©chissons Ã©galement Ã implÃ©menter une nouvelle centrale sur la toiture du gymnase au Sud via un systÃ¨me de pose innovant Electrione pour des panneaux lÃ©gers, la structure nâ€™Ã©tant pas en capacitÃ© de supporter des panneaux standards.Lâ€™idÃ©e est de maximiser les installations solaires sur lâ€™ensemble sites disponibles et ainsi dâ€™alimenter via une ACC patrimoniale la caserne de Perpignan Nord. Il faut savoir profiter de ce que la loi autoriseÂ Â» confie Pierre Cossignac. Les casernes des SDIS qui maillent le territoire des dÃ©partements doivent en effet saisir lâ€™occasion de surfer sur cette disposition de la loi qui ouvre grand les vannes des projets dâ€™ACC. En tous les cas, en Pays Catalan, la chose est Ã lâ€™Ã©tudeâ€¦