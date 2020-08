Wunderbach : l’Allemagne veut recouvrir ses autoroutes de panneaux solaires

La France avait parié sur une route solaire sur laquelle les véhicules roulaient – un fiasco -, l’Allemagne réfléchit quant à elle à des autoroutes recouvertes, pour le coup, de panneaux solaires. Dessus/dessous, toute la différence ?

Un projet d’autoroutes solaires, financé par l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, vise à créer un toit photovoltaïque pour équiper les 13 000 kilomètres d’autoroutes allemandes. Ce projet de recherche porté par l’Austrian Institute of Technology fait le pari de doter de panneaux solaires des espaces déjà artificialisés et occupés par des infrastructures. Et les routes s’imposent dans ce cadre comme une évidence, un espace déjà défriché qu’il ne reste plus qu’à équiper. En Allemagne, les voies routières occupent 5% de la superficie totale du territoire (contre 3% en France en 2013). De quoi susciter l’intérêt des producteurs d’énergie solaire.

Pour le moment, l’équipe de recherche est en train de développer le prototype de module approprié. Leur travail consiste à trouver le bon compromis entre production d’énergie et visibilité pour les automobilistes. Ils doivent pouvoir conduire sous un abri solaire tout en disposant d’une luminosité suffisante. Une fois le prototype conçu, l’équipe procédera à un test pendant un an puis, s’il est concluant, à une mise en place sur l’Autobahn. Même si le projet est séduisant sur le papier il n’en demeure pas moins semé d’embûche, entre efficacité et performance du concept mais aussi sur le plan du budget. Avec un prix de 125 euros le m², la facture s’élèverait à 100 milliards d’euros pour équiper tout le réseau autoroutier. Une somme !