Â« L’Ã©olien et le solaire sont 30 Ã  50% moins chers qu’on ne le pensait Â» admet le gouvernement britannique

Le gouvernement britannique a eu une révélation. Selon des chiffres récemment publiés, il a convenu que ‘électricité produite à partir de l’énergie éolienne et solaire était 30 à 50% moins chère qu’il ne le pensait auparavant. De quoi se méfier des idées reçues…

Les nouvelles estimations du «coût nivelé» de l’électricité, publiées cette semaine par le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle (BEIS), montrent que les énergies renouvelables sont beaucoup moins chères que prévu dans la précédente édition du rapport, publié en 2016.

Un coming-out gouvernemental sur le coût des renouvelables

La version publiée précédemment avait déjà réduit le coût de l’énergie éolienne et solaire jusqu’à 30%. En conséquence, l’électricité provenant de l’éolien terrestre ou du solaire pourrait être fournie en 2025 à la moitié du coût de l’énergie au gaz, suggèrent les nouvelles estimations. Le nouveau rapport est la première reconnaissance publique par le gouvernement britannique des réductions spectaculaires des coûts des énergies renouvelables ces dernières années. Il avait auparavant procédé à des mises à jour internes de ses estimations de coûts, à la fois en 2018 et en 2019, mais celles-ci n’ont jamais été publiées malgré des questions répétées au Parlement. Le rapport BEIS se pose comme un véritable coming-out sur le coût des renouvelables. Il présente de nouvelles estimations du «coût actualisé amélioré» des différentes technologies, qui reflète les avantages du système plus large et leurs «coûts d’intégration du système».

Les coûts renouvelables ont de nouveau été réduits

Le résultat le plus frappant du nouveau rapport 2020 est que BEIS a une fois de plus réduit ses estimations du coût actualisé de l’énergie éolienne et solaire. Les raisons de la réduction des coûts des énergies renouvelables sont bien documentées. Ils incluent l’apprentissage technologique dans l’industrie – avec des usines de fabrication plus grandes et plus efficaces pour l’énergie solaire et des turbines plus grandes pour l’éolien – mais aussi une expérience opérationnelle, des durées de vie de projet plus longues et des financements moins chers. L’éolien et le solaire sont donc les gagnants incontestables des nouvelles estimations du BEIS, qui devraient pouvoir produire de l’électricité à beaucoup moins cher que toute autre technologie. Les réductions beaucoup plus importantes qu’attendues des énergies renouvelables signifient que l’éolien et le solaire terrestres devraient désormais coûter moitié moins cher que le gaz en 2025.