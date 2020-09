Lâ€™EPFA Guyane signe une convention de trois ans avec EDF Renouvelables Outre-mer pour dÃ©velopper les EnR

Denis Girou, Directeur général de l’EPFA (Etablissement Public Foncier et d’Aménagement) Guyane et David Augeix, Président d’EDF Renouvelables Outre-mer ont signé une convention de partenariat au sein de l’Opération d’Intérêt National Guyane qui répond aux enjeux de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Elle impose d’atteindre l’autonomie énergétique en 2030. L’objectif de cette convention est d’assembler des solutions bas carbone, personnalisées en fonction de l’identité des projets d’aménagement et de leurs caractéristiques économiques et financières.

Aujourd’hui, l’EPFA Guyane a des défis à relever en termes d’aménagement, d’équipement, d’habitat et d’accès aux services de base. L’énergétique est une discipline à part entière de l’art de penser un programme d’habitation, de le construire et de l’exploiter. Plusieurs enjeux sont à prendre en compte : celui écologique - de la neutralité carbone ; technologique – de la gestion intelligente de la ville, moins énergivore ; économique - de réduction de charge pour les locataires ou les propriétaires ; social - du confort et bien-être des habitants. « Ce partenariat avec EDF Renouvelables Outre-mer va nous permettre d’étudier l’intégration des énergies renouvelables au sein de nos opérations d’aménagement disposant d’un plan guide acté à Saint Laurent du Maroni, Mana, Matoury, Macouria, Montsinéry – Tonnégrande » estime Denis Girou, Directeur général de l’EPFA Guyane.

Utiliser les énergies locales valorisables

David Augeix, Président d’EDF Renouvelables Outre-mer déclare : « Nous apporterons un appui technique et notre expérience sur l’identification de zones d’études potentielles pouvant recevoir des projets de production en énergie renouvelable. L’objectif est d’apporter une énergie renouvelable significative au réseau électrique Guyanais en utilisant les énergies locales valorisables : production énergétique à partir de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur, de cogénération, biomasse, d’éolien. Cette évolution énergétique ne pourra être efficiente que si nous y associons aussi les usagers, en les accueillant sur nos installations et informant sur ces nouvelles productions d’énergie ».

Soleil abondant et bien réparti

Pour aménager durablement, la préservation des ressources est essentielle en Guyane. Le territoire dispose d’un gisement en énergie renouvelable intéressant de par sa variété et sa quantité exploitable, le soleil, abondant et bien réparti sur le territoire ; le vent, moyen mais constant sur la bande littorale ; l’eau des rivières, hors grands barrages ; la biomasse (arbres et plantes). Ces sources renouvelables sont un atout pour le développement énergétique. Les opérations d’aménagement pilotées par l’EPFA Guyane s’inscrivent dans une perspective de développement cohérent et durable du territoire, adapté aux spécificités amazoniennes. Sa stratégie d’intervention suit les objectifs du SAR (Schéma d’Aménagement Régional), arrêté fin 2014 par la Région Guyane, selon les orientations de son Plan Stratégique de Développement, pour la période 2020-2025, validé par son Conseil d’Administration.

Encadré

Que dit la loi pour la Guyane ?

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs propres aux territoires d’outre-mer : 50% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2020 et autonomie énergétique pour 2030. En Guyane la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité atteignait déjà 64% en 2014. L’objectif est de dépasser les 85% d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2023.