World Economic Forum : Fragmentation de la transition Ã©nergÃ©tique mondiale alors que les risques gÃ©opolitiques augmentent

Les tensions gÃ©opolitiques, les perturbations de l’offre et la demande croissante ralentissent les progrÃ¨s dans le paysage Ã©nergÃ©tique mondial, selon l’Indice de transition Ã©nergÃ©tique 2026 du Forum Ã©conomique mondial, publiÃ© ces derniers jours. Cet Indice montre que le paysage Ã©nergÃ©tique devient de plus en plus fragmentÃ© et axÃ© sur la sÃ©curitÃ©, alors que les pays rÃ©Ã©quilibrent les prioritÃ©s en matiÃ¨re de durabilitÃ©, d’accessibilitÃ© et de rÃ©silience. MalgrÃ© un investissement record dans l’Ã©nergie propre en 2025, l’Ã©lan mondial semble brisÃ© alors que la prÃ©paration Ã la transition diminue pour la premiÃ¨re fois depuis plus de dix ans. DÃ©cryptageÂ !

Le rapport, Ã©laborÃ© en collaboration avec Accenture, conclut que la transition Ã©nergÃ©tique mondiale â€“ dÃ©finie comme un progrÃ¨s vers des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques plus durables, Ã©quitables et sÃ©curisÃ©s â€“ est au point mort malgrÃ© un investissement mondial record de 3,3 billions de dollars dont 2,3 billions dans l’Ã©nergie propre. La recherche souligne un dÃ©calage croissant entre le dÃ©ploiement de capital et la prÃ©paration Ã la transition, qui a diminuÃ© pour la premiÃ¨re fois depuis plus de dix ans, suggÃ©rant que l’investissement seul ne suffit plus Ã maintenir l’Ã©lan.

Â« La transition Ã©nergÃ©tique ne s’inverse pas, mais elle se fracture Â»,

La perturbation dans le dÃ©troit d’Ormuz a intensifiÃ© les pressions existantes identifiÃ©es dans l’indice, renforÃ§ant le degrÃ© auquel les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques restent exposÃ©s aux chocs gÃ©opolitiques, les Ã©conomies Ã©mergentes dÃ©pendantes des importations Ã©tant particuliÃ¨rement touchÃ©es. Les risques d’approvisionnement et les contraintes structurelles soumettent les pays Ã une pression croissante et inÃ©gale, avec des consÃ©quences sur l’accessibilitÃ©, la rÃ©silience et la durabilitÃ© Ã long terme. En regardant vers l’avenir, la rÃ©ponse Ã la crise actuelle aidera Ã dÃ©terminer si la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et la durabilitÃ© sont considÃ©rÃ©es comme des prioritÃ©s concurrentes ou des objectifs mutuellement renforcÃ©s. Â« La transition Ã©nergÃ©tique ne s’inverse pas, mais elle se fracture Â», analyse Roberto Bocca, directeur du Centre pour l’Ã©nergie et les matÃ©riaux du Forum Ã©conomique mondial. Â« Dans un environnement gÃ©oÃ©conomique plus volatile, la sÃ©curitÃ©, l’accessibilitÃ© financiÃ¨re et la rÃ©silience sont essentielles pour maintenir le progrÃ¨s. Combler l’Ã©cart entre ambition et rÃ©alisation nÃ©cessitera des bases solides, incluant des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques plus diversifiÃ©s et rÃ©silients, un dÃ©veloppement plus rapide des infrastructures et des capitaux capables d’atteindre les marchÃ©s lÃ oÃ¹ il est le plus nÃ©cessaire. Â»

Â« Les organisations qui utilisent la technologie et l’IA pour amÃ©liorer leur adaptabilitÃ©, seront mieux placÃ©es pour naviguer dans l’incertitudeÂ Â»

L’Indice de la Transition Ã‰nergÃ©tique (ETI) Ã©value la performance des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques nationaux sur trois dimensions fondamentales â€“ sÃ©curitÃ©, durabilitÃ© et Ã©quitÃ© â€“ ainsi que la prÃ©paration de l’environnement favorable Ã soutenir la transition. Les scores ETI globaux sont restÃ©s largement inchangÃ©s d’une annÃ©e sur l’autre, reflÃ©tant un ralentissement de l’Ã©lan mondial. Les baisses de la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et de la prÃ©paration Ã la transition â€“ les conditions de politique, d’infrastructures, d’investissement et d’innovation nÃ©cessaires pour soutenir les progrÃ¨s Ã long terme â€“ compensent les gains dans d’autres domaines de financement plus stricts et de contraintes infrastructurelles. MalgrÃ© des vents contraires croissants, 60 % des pays ont amÃ©liorÃ© leurs scores globaux, bien que les progrÃ¨s Ã©quilibrÃ©s deviennent de plus en plus concentrÃ©s, avec seulement un pays sur quatre progressant dans les trois dimensions. Â« La transition Ã©nergÃ©tique entre dans une phase plus disruptive et difficile, faisant de la rÃ©silience des entreprises une prioritÃ© de plus en plus importante pour les dirigeants d’entreprise Â», ajoute Muqsit Ashraf, responsable mondial pour l’industrie et l’entreprise chez Accenture. Â« Les organisations qui utilisent la technologie et l’IA pour amÃ©liorer leur adaptabilitÃ©, renforcer la prise de dÃ©cision et rÃ©pondre plus efficacement au changement seront mieux placÃ©es pour naviguer dans l’incertitude et soutenir une croissance Ã long terme. Â»

La Chine a continuÃ© Ã augmenter les investissements dans les Ã©nergies propres Ã des niveaux records

Les pays nordiques ont continuÃ© Ã dominer le classement de l’ETI, tandis que Singapour figurait parmi les plus grands progressistes, grimpant de 10 places dans l’indice, portÃ©e par une nouvelle rÃ©glementation et un engagement politique renforcÃ©. Les Ã©conomies avancÃ©es occupaient 14 des 20 premiÃ¨res positions, mais les progrÃ¨s Ã©taient inÃ©gaux et largement stagnants, les scores moyens globaux n’augmentant que de 0,2 % d’une annÃ©e sur l’autre. Six Ã©conomies du G20 figuraient parmi les 20 premiÃ¨res : l’Allemagne (9e), la France (10e), le Royaume-Uni (11e), la Chine (14e), le BrÃ©sil (17e) et les Ã‰tats-Unis (19e). Parmi les principales Ã©conomies, la Chine a continuÃ© Ã augmenter les investissements dans les Ã©nergies propres Ã des niveaux records, l’Inde a enregistrÃ© l’un des gains les plus importants en matiÃ¨re de prÃ©paration Ã la transition, tandis que les Ã‰tats-Unis ont maintenu une solide performance en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique malgrÃ© un lÃ©ger dÃ©clin global. Au niveau rÃ©gional, l’Afrique subsaharienne a enregistrÃ© les plus forts gains, tandis que l’AmÃ©rique latine s’est affaiblie face Ã la baisse de la prÃ©paration Ã la transition. Le BrÃ©sil est restÃ© un leader rÃ©gional, soutenu par son fort mix Ã©nergÃ©tique. Les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ont Ã©galement connu un dÃ©clin notable, l’affaiblissement de l’engagement politique et des investissements dans les infrastructures pesant sur les progrÃ¨s, bien que l’Arabie saoudite se soit distinguÃ©e grÃ¢ce Ã des gains grÃ¢ce Ã un soutien financier important et Ã un dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables.

Restaurer l’investissabilitÃ© grÃ¢ce Ã des cadres politiques stables et des flux de capitaux ciblÃ©s

La divergence rÃ©gionale est faÃ§onnÃ©e par des pressions structurelles. La demande mondiale d’Ã©lectricitÃ© a augmentÃ© de 3%, portÃ©e par l’Ã©lectrification, le refroidissement, les infrastructures numÃ©riques et l’IA, et Ã©merge comme une contrainte majeure dans la transition. Les Ã©conomies Ã©mergentes reprÃ©sentent environ 80 % de la croissance de la demande mais continuent de faire face Ã des coÃ»ts de financement plus Ã©levÃ©s et Ã des lacunes d’infrastructure. En revanche, malgrÃ© un investissement global record, le capital d’Ã©nergie propre reste fortement concentrÃ©, avec environ 75 % versant un petit nombre d’Ã©conomies, creusant l’Ã©cart entre le capital dÃ©ployÃ© et la demande en hausse. Le rapport identifie trois prioritÃ©s pour maintenir le progrÃ¨s : intÃ©grer la sÃ©curitÃ© et la rÃ©silience dans la conception des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques dÃ¨s le dÃ©part, plutÃ´t que comme une rÃ©ponse Ã une crise ; dÃ©bloquer la livraison en accÃ©lÃ©rant l’expansion du rÃ©seau et la capacitÃ© d’intÃ©gration du systÃ¨me ; et restaurer l’investissabilitÃ© grÃ¢ce Ã des cadres politiques stables et des flux de capitaux ciblÃ©s, en particulier vers les Ã©conomies Ã©mergentes qui stimuleront la majoritÃ© de la croissance future de la demande. Les pays qui agiront sur ces trois critÃ¨res seront les mieux placÃ©s pour transformer les pressions actuelles en un avantage concurrentiel durable dans un paysage mondial en mutation.

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