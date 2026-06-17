Bohr Energie et Poweend lancent à Saint-Python le premier projet éolien français conçu pour l’autoconsommation collective

Bohr Energie, agrégateur dédié aux producteurs indépendants d’énergies renouvelables (EnR), s’associe à Poweend, industriel français, producteur d’énergie locale spécialisé dans l’éolien de taille moyenne, pour lancer à Saint-Python (Hauts-de-France) le premier projet éolien en France pensé dès sa conception pour l’autoconsommation collective. Quand deux visions se rencontrent !

Poweend poursuit un objectif clair : proposer aux PMI, PME et collectivités françaises une électricité verte et souveraine, à prix compétitif et stable. Pour ce faire, Poweend implante des éoliennes de 1 MW et de moins de 50 m à la nacelle, la hauteur d’un château d’eau, directement dans les zones d’activités, pour que les entreprises à proximité puissent consommer l’électricité produite sur place. C’est le circuit court de l’électricité. Tout repose sur le choix de machines assez grandes pour être efficaces, assez petites pour être acceptées. Née de plusieurs années de R&D et fabriquée dans les Hauts-de-France, son éolienne EOLE5 raccourcit les délais de déploiement et simplifie l’intégration paysagère et réglementaire.

Des convictions fortes

Mais produire une énergie locale ne suffit pas, encore faut-il savoir la valoriser. C’est là qu’intervient Bohr Energie. Fondée en 2022 à Toulouse, l’entreprise accompagne les producteurs indépendants d’énergie renouvelable dans la valorisation de leur production, avec une conviction : la technologie doit redonner du pouvoir d’agir à ceux qui créent l’énergie de demain. Agrégateur agréé par la bourse de l’énergie et RTE, Bohr Energie a construit une infrastructure de pilotage native, et non héritée d’anciens modèles, pour offrir transparence, performance et accompagnement sur mesure à chaque producteur.

Ensemble, les deux entreprises partagent des convictions fortes :

● produire une énergie locale et ancrée dans les territoires,

● la valoriser en dehors des mécanismes traditionnels ou subventionnés,

● et démontrer qu’un autre modèle énergétique est possible, dès aujourd’hui.

Saint-Python : une rupture dans la manière de concevoir l’éolien

Le projet de Saint-Python constitue une première en France : une éolienne EOLE5 de 1 MW, pour environ 2 GWh de production annuelle, conçue dès l’origine pour l’autoconsommation collective, avec une optimisation du dimensionnement, de l’implantation et du modèle économique. Les tests de la machine sont en cours de finalisation et la création de la boucle d’autoconsommation collective est prévue au second semestre 2026. “À Saint-Python, on prouve qu’un autre éolien est possible : des machines plus discrètes, fabriquées en France, qui alimenteront directement les futures entreprises de la zone. C’est le circuit court de l’électricité, pensé dès l’origine pour l’autoconsommation collective. Avec Bohr Energie, nous tenons l’une des briques essentielles pour valoriser cette production. C’est une première en France, et c’est exactement ce que nous voulons construire : une énergie d’ici, pour ici.” explique Gabriel Verdonck, Directeur Expansion & Commercialisation chez POWEEND. Et Julien Haure, co-fondateur et CEO de Bohr Energie : “Le projet de Saint-Python constitue une référence pour accompagner le développement de solutions d’autoconsommation collective adaptées aux zones d’activités. Cette première réalisation démontre la viabilité du modèle et ouvre la voie à de nouveaux projets similaires sur les territoires industriels français.”