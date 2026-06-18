Les Ã©nergies renouvelables croissent plus vite que les Ã©conomies ne sâ€™adaptent

Les Ã©nergies renouvelables Ã©voluent rapidement, mais lâ€™Ã©conomie dans son ensemble ne change pas au mÃªme rythme. La premiÃ¨re Ã©dition du Renewrights-Based Economy Tracker de REN21 met en lumiÃ¨re des lacunes croissantes dans les infrastructures, les politiques, lâ€™investissement et la prÃ©paration des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques, qui ralentissent les progrÃ¨s vers une Ã©conomie basÃ©e sur les renouvelables et un monde plus sÃ»r. AnalyseÂ !

Les Ã©nergies renouvelables connaissent une croissance record et ont le potentiel de remodeler les Ã©conomies mondiales autour de la sÃ©curitÃ©, de la rÃ©silience et de la prospÃ©ritÃ© Ã©nergÃ©tiques. Pourtant, les politiques, les cadres financiers et les infrastructures nÃ©cessaires pour soutenir une Ã©conomie fondÃ©e sur les Ã©nergies renouvelables ne suivent pas le rythme. Selon la premiÃ¨re Ã©dition du REN21 Renewrights-Based Economy (RBE) Tracker, publiÃ© ces derniers jours, les technologies dâ€™Ã©nergie renouvelable se dÃ©veloppent rapidement avec de larges bÃ©nÃ©fices sociaux et Ã©conomiques, mais les investissements, les politiques et les infrastructures restent largement organisÃ©s autour des combustibles fossiles.

Les Ã©nergies renouvelables doivent Ãªtre considÃ©rÃ©es comme un atout stratÃ©gique

Ces rÃ©sultats interviennent alors quâ€™une nouvelle crise Ã©nergÃ©tique, affectant les marchÃ©s et les routes maritimes autour du dÃ©troit dâ€™Ormuz, continue de rÃ©vÃ©ler les risques Ã©conomiques et gÃ©opolitiques de la dÃ©pendance aux combustibles fossiles. Dans ce contexte, le rapport soutient que les Ã©nergies renouvelables doivent Ãªtre considÃ©rÃ©es comme un atout stratÃ©gique pour la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et la rÃ©silience Ã©conomique, et non seulement comme une solution climatique. DÃ©veloppÃ© dans le cadre du nouveau Renewrights-Based Economy Hub de REN21, le RBE Tracker est le premier outil mondial conÃ§u pour mesurer comment les Ã©nergies renouvelables transforment les Ã©conomies Ã travers leurs impacts sur la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, lâ€™industrie, lâ€™investissement, les infrastructures, la rÃ©silience et les rÃ©sultats socio-Ã©conomiques plus larges. Cet outil fournit des orientations stratÃ©giques pour les dÃ©cideurs politiques sur la transition Ã©nergÃ©tique. Le RBE Tracker souligne que les renouvelables reprÃ©sentent dÃ©sormais 85 Ã 90 % des nouvelles acquisitions mondiales de capacitÃ© Ã©lectrique. Pourtant, les Ã©nergies renouvelables modernes ne reprÃ©sentent quâ€™environ 15 % de toute la consommation Ã©nergÃ©tique mondiale, tandis que les combustibles fossiles continuent de fournir environ 80 %. Le rÃ©sultat est un fossÃ© qui se creuse entre le dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables et les cadres nÃ©cessaires pour la soutenir. REN21 avertit que ces lacunes rendent difficile pour les gouvernements, les investisseurs et les entreprises dâ€™Ã©valuer les progrÃ¨s et de concevoir des politiques efficaces.

Les gouvernements et les investisseurs peinent Ã Ã©valuer pleinement les bÃ©nÃ©fices Ã©conomiques des EnR

Â« Le monde entre dans une nouvelle Ã¨re Ã©nergÃ©tique, mais lâ€™Ã©conomie nâ€™a pas encore rattrapÃ© le rythme technologique Â», indique Rana Adib, directeur exÃ©cutif de REN21. Â« Les renouvelables sont dÃ©sormais la principale source de nouvelle production dâ€™Ã©lectricitÃ©. Le prochain dÃ©fi est de garantir que les infrastructures, la finance et la politique Ã©voluent suffisamment rapidement pour libÃ©rer leur plein potentiel Ã©conomique. Â» Le RBE Tracker identifie quatre dimensions de la transition Ã©nergÃ©tique : les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques, lâ€™Ã©conomie, la sociÃ©tÃ© et lâ€™environnement. Les principales conclusions incluent :

Les systÃ¨mes Ã©conomiques restent organisÃ©s autour des combustibles fossiles

Lâ€™investissement mondial dans les Ã©nergies renouvelables a chutÃ© de 70 milliards USD (9 %) en 2025, tandis que la production dâ€™Ã©nergies renouvelables continue de sâ€™Ã©tendre Ã lâ€™Ã©chelle mondiale mais reste fortement concentrÃ©e en Chine.

Les combustibles fossiles continuent de recevoir environ trois fois plus de subventions directes que les Ã©nergies renouvelables dans le monde.

Dans le mÃªme temps, les donnÃ©es complÃ¨tes sur la contribution des Ã©nergies renouvelables au PIB, Ã la crÃ©ation de valeur et au dÃ©veloppement Ã©conomique plus large restent largement indisponibles, rendant difficile pour les gouvernements et les investisseurs dâ€™Ã©valuer pleinement les bÃ©nÃ©fices Ã©conomiques de cette transition.

La croissance des Ã©nergies renouvelables ne transforme pas encore lâ€™ensemble du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique

Les Ã©nergies renouvelables ne reprÃ©sentent quâ€™environ 4 Ã 5 % de lâ€™Ã©nergie de transport mondiale et environ 10 % de la demande en chaleur. MalgrÃ© une croissance record de la capacitÃ© de production dâ€™Ã©nergie renouvelable, les Ã©nergies renouvelables ne reprÃ©sentaient quâ€™environ 33,7 % de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© en 2025. Lâ€™Ã©lectricitÃ© elle-mÃªme ne reprÃ©sente quâ€™environ un cinquiÃ¨me de la consommation finale totale dâ€™Ã©nergie Ã lâ€™Ã©chelle mondiale, ce qui signifie que les progrÃ¨s dans le secteur de lâ€™Ã©lectricitÃ© et lâ€™Ã©lectrification ne suffisent pas Ã garantir une Ã©conomie basÃ©e sur les Ã©nergies renouvelables. Les systÃ¨mes politiques restent Ã©galement fragmentÃ©s. Seuls quelques pays disposent actuellement de politiques sur les Ã©nergies renouvelables ciblant spÃ©cifiquement tous les grands secteurs de la demande : agriculture, bÃ¢timents, industrie et transports.

La planification intÃ©grÃ©e et les infrastructures sont de gros goulets dâ€™Ã©tranglement

Plus de 2 300 GW de projets dâ€™Ã©nergie renouvelable et de stockage par batteries attendent une connexion rÃ©seau dans le monde entier. ParallÃ¨lement, lâ€™investissement dans le transport Ã©lectrifiÃ© croÃ®t presque deux fois plus vite que celui dans les rÃ©seaux Ã©lectriques, risquant de creuser lâ€™Ã©cart entre la demande dâ€™Ã©lectricitÃ© et le dÃ©ploiement des infrastructures nÃ©cessaires pour la soutenir. Pour rester sur une trajectoire de 1,5Â°C, le monde doit investir 5,5 trillions de dollars dans les rÃ©seaux et la flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique dâ€™ici 2030, bien au-delÃ des niveaux actuels dâ€™investissement. Â« Ce nâ€™est pas un problÃ¨me technologique Â», ajoute Rana Adib. Â« Les technologies existent et Ã©voluent rapidement. Le vÃ©ritable dÃ©fi est que les dÃ©cisions dâ€™investissement, les processus de planification, les rÃ¨gles de marchÃ© et les cadres politiques nâ€™ont pas Ã©voluÃ© au mÃªme rythme pour libÃ©rer les bÃ©nÃ©fices des renouvelables. Le rythme de la transition sera moins dÃ©terminÃ© par la technologie que par les dÃ©cisions que les sociÃ©tÃ©s prendront Ã son sujet. La transition ne peut plus se mesurer uniquement en gigawatts. Le vÃ©ritable test est de savoir si les Ã©conomies deviennent plus rÃ©silientes, plus sÃ»res et moins dÃ©pendantes des combustibles fossiles. Â»

Â«Â REN21 appelle Ã un suivi mondial renforcÃ© de la contribution des Ã©nergies renouvelablesÂ Â»

Le rapport identifie Ã©galement les principaux angles morts dans les donnÃ©es Ã©nergÃ©tiques mondiales, notamment des informations limitÃ©es sur la contribution des Ã©nergies renouvelables Ã la croissance Ã©conomique, les chaÃ®nes dâ€™approvisionnement, la flexibilitÃ©, les structures de propriÃ©tÃ© et la circularitÃ©. Â« Nous ne pouvons pas gÃ©rer ce que nous ne mesurons pas. Certains des plus grands obstacles et opportunitÃ©s dans la transition restent largement invisibles dans les systÃ¨mes de donnÃ©es mondiaux. REN21 appelle Ã un suivi mondial renforcÃ© de la contribution des Ã©nergies renouvelables au dÃ©veloppement Ã©conomique et industriel, Ã la rÃ©silience et Ã la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, soutenant que de meilleures preuves sont essentielles pour de meilleures dÃ©cisions politiques, accÃ©lÃ©rant et Ã©tendant la transition Ã©nergÃ©tique Â» assure Rana Adib. Â

Le RBE Tracker a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ© grÃ¢ce Ã la collaboration avec des dÃ©cideurs politiques, des chercheurs, des reprÃ©sentants de lâ€™industrie et la sociÃ©tÃ© civile Ã travers le rÃ©seau REN21. Il sâ€™agit de la premiÃ¨re publication phare du nouveau Renewrights-Based Economy Hub de REN21, une initiative mondiale conÃ§ue pour mesurer comment les Ã©nergies renouvelables transforment les Ã©conomies Ã travers le monde.