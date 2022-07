WiSEED accompagne IMEON ENERGY pour sa première levée de fonds

WiSEED vient de lancer une collecte au bénéfice d’Imeon Energy, fabricant français d’onduleurs solaires basé à Brest, oeuvrant pour la baisse du prix des énergies renouvelables en développant un boitier intelligent qui optimise le stockage et l’utilisation de l’énergie solaire. Un tremplin pour une technologie made in France !

Imeon Energy a développé ces dernières années une technologie révolutionnaire permettant d’augmenter le rendement des installations photovoltaïques de 30 % par rapport aux technologies off-grid habituelles et de doubler la durée de vie des batteries utilisées pour le stockage de l’énergie produite. Cette solution permet in fine de diviser par deux le prix de l’énergie renouvelable.

Une technologie d’intelligance artificielle

L’innovation développée par Imeon repose sur une technologie d’intelligence artificielle capable d’émettre des prévisions en temps réel et ainsi d’optimiser la gestion des flux d’énergie. Couplée à une électronique innovante, elle permet à Imeon Energy d’avoir les meilleurs rendements en autoconsommation du marché et d’allonger la durée de vie de ses batteries. Imeon a réalisé plus de 7000 installations dans 70 pays, dont un millier en France, représentant plus de 30% de toutes les installations photovoltaïques avec batteries. La société bénéficie d’une croissance supérieure à 50 % par an depuis 3 ans. La collecte actuellement en cours sur la plateforme WiSEED a pour objectif de lever 750 000 €, afin d’accélérer la phase d’industrialisation et de commercialisation de la solution, ainsi que de:

● Rendre les produits encore plus robustes pour qu’ils puissent être installés à l’extérieur

● Développer une gamme de produits plus étendue

● Optimiser les boîtiers électroniques et les cartes électroniques pour des coûts de fabrication encore plus bas

Rendre le kWh solaire produit par une installation avec batteries le moins cher du marché

Le projet est réalisable à partir de 300 000 € collectés et le ticket d’entrée est de 100€. Mathilde Iclanzan, Directrice Générale de WiSEED, déclare : “Notre plateforme de financement participatif est historiquement engagée aux côtés des start-up et PME à impact. Imeon Energy a développé une technologie de rupture, qui répond à des besoins massifs mais qui représente aussi une innovation accessible que pourront s’approprier un grand nombre d’acteurs, privés comme publics, et de toutes tailles, partout dans le monde. Par ailleurs, Imeon a d’ores et déjà validé le potentiel de sa technologie et est engagé sur une trajectoire de croissance robuste”. Christophe Goasguen, Directeur Général d’Imeon Energy commente : “Notre mission est de rendre le kWh solaire produit par une installation avec batteries moins cher que tous les autres, afin que le solaire devienne la source n°1 d’énergie dans le monde. En quelques mots, nous construisons des onduleurs hybrides qui réduisent les coûts de maintenance et augmentent le rendement des installations solaires photovoltaïques en optimisant le stockage d’énergie. Nous souhaitons apporter ainsi une solution à la crise énergétique à venir.”