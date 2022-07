Roadshow 2022 Huawei/GreenPower Technologie (7-29 septembre) : Ã  la dÃ©couverte des nouvelles technologies Huawei

En 17 étapes disséminées dans le Sud de la France après un départ exceptionnel de Barcelone le 7 septembre prochain, le camion Opel Movano de 5,50 mètres de long, estampillé aux couleurs de la marque Huawei, partira à la rencontre des installeurs français du Sud de la Loire. Objectif : présenter la gamme de produits Huawei essentiellement destinée au marché du résidentiel.

A chaque étape, une trentaine d’installateurs en moyenne est attendue pour partager l’expertise des ingénieurs et techniciens du groupe mais aussi des équipes marketing pour déployer de nouvelles opportunités de business. L’accueil réservé aux professionnels est particulièrement soigné et convivial, avec tombola, goodies et foodtruck à la clé.

Après un départ de Barcelone, le camion arpentera les grandes agglomérations du Sud de la France, de Marseille à Bordeaux, en passant par Lyon, Montpellier, Pau, Narbonne, Aix-en-Provence, Avignon etc. Cette année, l’étape de Béziers devrait très populaire, sous l’égide du distributeur Rexel qui vient de signer un premier partenariat avec Huawei. Les autres distributeurs partenaires, Solipac, Alliantz, Axdis pro, Ned et Hydro-solar seront quant à eux présents lors des étapes qui jalonneront ce roadshow 2022.

Parmi les produits stars qui seront présentés lors de ce tour, un focus sera fait sur le nouvel EV-Charger de Huawei, idéal pour recharger son véhicule électrique grâce à son installation solaire. Et bien sûr, l’ensemble de la gamme des onduleurs, incontournables références du marché. En septembre, Huawei se déplace dans les territoires, au plus près des zones de chalandises des distributeurs et des installateurs. Une façon de rester connecter au marché du PV et de répondre le pus finement possible aux attentes des professionnels de la filière… Choisissez votre date !

www.greenpower-technologie.com/roadshow-2022/