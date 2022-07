Objectif LONGi : une baisse de 60 % des Ã©missions de CO2 liÃ©es Ã  la fabrication des modules solaires dâ€™ici 2030

LONGi, un des leaders mondiaux des technologies solaires, basé à Xi’an en Chine, vient de présenter son rapport annuel 2021 ansi que celui sur le développement durable. Ce dernier illustre les réalisations de l’entreprise dans le domaine de la préservation de l’environnement et de la lutte contre le changement climatique, et sa contribution à un avenir zéro émission.A horizon 2030 !

Le rapport sur le développement durable 2021 de LONGi a été publié le même jour que son rapport annuel 2021. Selon ce rapport présenté par George Huo, directeur général Gestion de la marque lors de la première « semaine du développement durable » de la filière solaire, LONGi a consommé 3,096 milliards de kWh d’électricité renouvelable malgré la complexité de la structure de sa consommation électrique.

259 millions de kWh d’électricité économisés

Les énergies renouvelables représentent 40,19 % de sa consommation électrique, soit 1,6879 million de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone évitées ou 93,77 millions d’arbres plantés cette même année. En 2021, LONGi a réalisé 267 projets d’amélioration de l’approvisionnement en énergie comme principal moyen d’atteindre son objectif baptisé « Dual Carbon ». 259 millions de kWh d’électricité et 5,8966 millions de tonnes d’eau ont ainsi été économisés. Par rapport à l’année précédente, la consommation d’eau de l’ensemble du groupe a diminué de 10,73 %. Pour ses réalisations, l’entreprise a reçu les distinctions « Usine verte », « Produit vert » et « Gestion verte de la chaîne d’approvisionnement » dans le cadre du système de production écologique du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information. Elle est ainsi devenue une référence en matière de développement durable et d’efficacité au sein de l’industrie solaire mondiale.

Décarboner la fabrication de modules et la chaîne d’approvisionnement

Dans son rapport sur le développement durable 2021, LONGi s’est fixé pour la première fois l’objectif de réduire ses émissions de CO2. À compter de 2020, l’industriel chinois ambitionne de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 60 % d’ici 2030 dans le cadre de son activité commerciale. Les émissions de CO2 spécifiques par tonne de silicium, de cellule et de verre achetés en 2030 doivent baisser de 20 % par rapport à 2020. LONGi a ainsi présenté au printemps dernier son plan intitulé « Supply Chain Green Partner Empowerment Plan » à l’occasion de sa conférence 2022 réservée à ses sous-traitants. Cette conférence avait pour objectif d’aider les sous-traitants à réduire leurs émissions de CO2 et autres émissions, ainsi qu’à économiser l’énergie par la formation. En diminuant directement les émissions de CO2 de ses partenaires sous-traitants, LONGi est en mesure d’améliorer également les émissions de sa chaîne de valeur de base et l’empreinte carbone de ses produits photovoltaïques.

Encourage en permanence la création de chaînes d’approvisionnement vertes

LONGi décline ses objectifs de développement durable à trois niveaux. En premier lieu, l’entreprise mise sur l’innovation technique. Elle souhaite ainsi fournir davantage de clients en produits PV ultra-performants et solutions énergétiques vertes tout en proposant un moyen économique d’atteindre la neutralité carbone. Telles sont la mission fondamentale et la principale responsabilité de LONGi en matière de développement durable. Deuxièmement, LONGi incarne la philosophie de la croissance verte et protège le climat. En compagnie de plus de 500 entreprises internationales, la société s’est engagée en faveur des objectifs du Climate Group et les respectera. Parmi ceux-ci figurent l’approvisionnement intégral en énergies renouvelables le plus rapidement possible (RE100), le passage à la mobilité électrique d’ici 2030 (EV100) et la réduction des émissions par des processus efficients (EP100). LONGi se fixera des objectifs climatiques scientifiquement fondés (« Science-Based Targets ») visant à améliorer la gestion de la conformité et à bâtir une plateforme solide en faveur du développement durable. Enfin, LONGi encourage en permanence la création de chaînes d’approvisionnement vertes par des initiatives et l’accompagnement de ses sous-traitants. LONGi encourage les entreprises à collaborer tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour économiser l’énergie, réduire les émissions de CO2 et mettre sur pied des chaînes de valeur vertes avec les partenaires situés en amont et en aval.

Œuvrer à un monde durable, sain et beau

« LONGi s’est engagé en faveur du développement durable dans le secteur des énergies propres partout dans le monde pour le mettre en pratique et servir d’exemple. En 2021, nous avons encore renforcé notre travail dans ce domaine au travers d’un grand nombre d’actions. Dans notre rapport annuel sur le développement durable, nous les avons présentées publiquement. Nous espérons que tous celles et ceux qui ont à cœur le développement durable de LONGi apprendront à mieux nous connaître et qu’ils nous feront part de leurs commentaires et suggestions pour pouvoir ensemble œuvrer à un monde durable, sain et beau », déclare Li Zhenguo, fondateur et PDG de LONGi, lors de la présentation du rapport sur le développement durable 2021.