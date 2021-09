WiSEED accompagne AZOLIS, spÃ©cialiste des solutions de solaire photovoltaÃ¯que, pour sa levÃ©e de fonds

WiSEED, plateforme en investissement digital, lance une collecte pour AZOLIS, société spécialisée dans les solutions solaires photovoltaïques. AZOLIS, qui a déjà réalisé plus de cinquante projets, recherche 350,000€ pour soutenir sa forte croissance, notamment grâce à la signature de plus de 12 MWc de projets en France pour un CA estimé à plus de 15 M €, et son expansion à l’international, avec l’ambition de devenir un leader des installations photovoltaïques sur bâtiments et sur-mesure de taille moyenne.

Fondée en 2015, AZOLIS est un constructeur de bâtiments à toiture photovoltaïque et un intégrateur de solutions dans le solaire photovoltaïque. La société dispose d’une offre complète de services : location de toitures, kits de pompage solaire et tours télécoms, mini-grid et kiosque solaire, dont le Solar Trium qui a reçu le prix EDF Solar Pulse en 2019. Concentré sur les projets de taille moyenne (50 à 500kW), AZOLIS a la capacité d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne de valeur (ingénierie, installation, construction, maintenance et financement).

Les centrales solaires de 100kW représentent 80% du chiffre d’affaires d’Azolis

AZOLIS prévoit de tripler son chiffre d’affaires en 2021, par rapport à 2020, pour atteindre 1,5M€. L’objectif pour 2025 est fixé à 10M€ en s’appuyant sur un portefeuille en développement, qui atteint 12MW à ce jour, et les nombreuses opportunités déjà identifiées en France, en Europe (Italie, Royaume-Uni, Belgique) et en Afrique (Maroc, Mali, Kenya, Djibouti). AZOLIS travaille notamment avec Total, Vinci Énergies, Spie et les Domaines Agricoles, premier exploitant agricole du Royaume du Maroc. Jean-Marc Clerc, directeur général de WiSEED Transitions souligne « Notre plateforme de financement participatif est engagée au service des startup et des PME qui innovent dans le champ de la transition énergétique. Azolis est parvenu, en seulement six ans, à développer une palette d’innovations et de services uniques sur le segment des projets de taille moyenne, où le besoin est encore massif. Azolis a également démontré, ces dernières années, sa capacité à s’engager sur une trajectoire de croissance robuste. »

Une offre photovoltaïque complète pour les projets de taille moyenne

Guillaume Jeangros et Youssef Tlemcani co-fondateurs et co-directeurs associés déclarent : « L’énergie photovoltaïque est d’ores-et-déjà l’énergie la moins chère au monde, dans de nombreux contextes. La parité réseau a été atteinte pour les centrales de grande puissance presque partout dans le monde, mais également pour les centrales de plus petite taille sur des bâtiments, en particulier en Europe. Dans un contexte marqué par une demande d’énergie toujours croissante et les objectifs, en Europe et ailleurs, de hausse de la part des énergies renouvelables, le photovoltaïque est appelé à devenir une composante majeure du mix énergétique mondial. Notre ambition est de devenir un acteur incontournable du développement des projets photovoltaïques, en France, et un intégrateur innovant de solutions solaires pour faciliter l’accès à l’énergie à coût faible dans les régions du monde plus faiblement électrifiées ».

Encadré

Scoring ESG du projet

L’outil de scoring de WiSEED – mis en place avec le cabinet spécialisé Ethifinance permet de mesurer la performance extra-financière de tous les projets financés sur la plateforme. Il prend en compte l’impact environnemental, social et qualifie son mode de gouvernance. Il est établi à partir de 40 critères de notation transversaux à tous les projets et de 17 critères spécifiques propres au secteur des énergies renouvelables.