Eaton accompagne Paragon Mobiliy et Elektropostal pour promouvoir lâ€™aviation Ã©lectrique

À la suite du succès de son Edition 2020, l’Elektropostal a organisé en partenariat avec Green Motion, société Suisse spécialisée dans les bornes de recharges électriques récemment rachetée par Eaton, une nouvelle édition avec 3 avions électriques qui voleront entre Payerne et le sud de la France. Elektropostal a ainsi pour objectif d’accélérer le déploiement en Suisse et en Europe des premières routes aériennes électrifiées.

Pour la seconde édition consécutive, le départ s’est fait le mardi 21 septembre 2021 à l’aéroport de Payerne en Suisse, pour une aventure de deux semaines à travers une dizaine d’aérodromes.

L’aviation électrique, une aventure… qui commence maintenant !

Lors de l’événement, Hervé Berardi, fondateur de l’Elektropostal, a présenté le projet et les équipages et était accompagné de personnalités emblématiques de l’aviation électrique telles que Bertrand Piccard (Fondation Solar Impulse), Raphael Domjan (SolarStratos) et François Randin (Green Motion) qui ont réalisé le discours d’ouverture. Pour l’édition 2021 de l’Elektropostal, Paragon Mobility a mis à disposition de l’événement l’un de ses Nano Pod, une station énergétique facile et rapide à déployer, transportable et adaptable, qui permet d’accélérer la transition vers l’aviation électrique.

Système de stockage et de gestion d’énergie Eaton xStorage Compact

Et grâce à une coopération rapprochée entre Eaton, Green Motion SA et Paragon Mobility, le Pod intègre dans un format compact et cohérent des composants et fonctionnalités énergétiques avancés :

Chargeur DC Skycharge de Green Motion SA ;

Système de stockage et de gestion d’énergie Eaton xStorage Compact ainsi qu’une borne de recharge rapide pour VE (Eaton DC 22),

Système de distribution électrique compact et intégré Paragon Mobility comprenant notamment des capacités et ports de recharge AC et DC supplémentaires.

Encadré

Elektropostal duplique des stations de recharge solaire pour faire voler les avions

« Née en 2020, Elektropostal fait la promotion de nouvelles énergies dans l’aéronautique afin de favoriser la transition écologique dans l’aérien. Représentée par son président, Hervé Berardi, pilote de ligne-instructeur, Elektropostal est pionnière dans le domaine des énergies renouvelables dans l’aérien. Elektropostal s’engage à favoriser le développement d’une aviation respectueuse de l’environnement (émission CO2, nuisances sonores) en dupliquant des unités autonomes (avions électriques et stations de recharge solaires) en France et demain à l’étranger. Ces infrastructures dédiées à la recharge d’aéronefs permettent d’assurer la conversion de l’aviation générale à des usages plus respectueux de l’environnement. Elektropostal a pour missions de :

• Proposer des formations initiales pour pilotes

• Inspirer et faire rêver la jeunesse dans le domaine aéronautique

• Retracer la route de l’aéropostale sur la base d’énergies propres via le raid Elektropostal, une « première mondiale »