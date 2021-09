LANCEY et BATTERIZY optimisent l’autoconsommation Ã©lectrique via le chauffage

Créée en 2016 et implantée à Grenoble, LANCEY ENERGY STORAGE est une entreprise qui participe à la transition écologique en démocratisant le stockage d’énergie. Elle favorise l’autoconsommation des bâtiments et lutte contre la précarité énergétique. Les solutions Lancey reposent sur 3 piliers :

L’optimisation du confort thermique des habitants

La réduction de la facture d’électricité du logement

La valorisation de la production d’énergie renouvelable locale par l’auto-consommation

Le chauffage représentant environ 80% de la consommation d’énergie des foyers, c’est avec un fort désir d’accélérer la transition énergétique que Lancey a créé le premier radiateur électrique intelligent avec batterie intégrée. L’industrialisation et la commercialisation de ce dernier prévues ce mois-ci, Lancey a fait appel à Batterizy pour la co-conception et la fabrication de batteries au lihtiuim-ion. L’apport de Batterizy, spécialiste de la conception et de la fabrication de batteries au lithium-ion. Batterizy a signé récemment dans ses locaux un contrat de 3 années avec Lancey pour la fabrication de plusieurs milliers de batteries au lithium-ion. « Nos ingénieurs, en collaboration avec les ingénieurs de LANCEY, ont co-conçu et homologué des batteries spécifiques pour cette application. La première pré-série, qui contient 800 batteries, est en cours de fabrication dans nos ateliers. Afin de répondre aux besoins de la société LANCEY, un investissement très important pour automatiser et robotiser notre production est à l’étude au sein de notre entreprise adaptée. C’est un partenariat riche en échanges que nous sommes très heureux de vous partager en cette rentrée solaire ! » dit on du côté de chez Batterizy.

www.youtube.com/watch?v=erkJRqss9H0