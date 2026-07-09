WINAICO lance un nouveau module solaire de 500 watts, une puissance supÃ©rieure avec les mÃªmes dimensions

WINAICO Ã©tend son portefeuille de produits sur le marchÃ© europÃ©en avec un nouveau module haute performance d’une puissance nominale de 500 watts. Le nouveau module de la sÃ©rie Back-Contact, le Â« WST-500BKX54-B2 Ultra Black Â», combine puissance maximale, conception moderne et grande fiabilitÃ© â€“ tout en conservant les mÃªmes dimensions de module de 1 800 x 1 134 mm x 35 mm.

Avec une efficacitÃ© du module de 24,5 % et une densitÃ© de puissance de 245 W/mÂ², le nouveau module verre-verre Ã©tablit de nouvelles normes dans sa catÃ©gorie performance. Cela est rendu possible par la disposition arriÃ¨re des interconnexions et des cellules lÃ©gÃ¨rement plus grandes. En consÃ©quence, le module est particuliÃ¨rement adaptÃ© aux applications Ã toiture limitÃ©e, oÃ¹ des rendements Ã©nergÃ©tiques maximaux et des normes esthÃ©tiques Ã©levÃ©es sont exigÃ©s.

Â« Avec le nouveau module de 500 watts, nous offrons aux installateurs et aux opÃ©rateurs de systÃ¨me beaucoup plus d’Ã©nergie sans nÃ©cessiter d’espace supplÃ©mentaire Â», explique Marc Ortmanns, directeur des opÃ©rations Europe chez WINAICO. Â« Dans les secteurs rÃ©sidentiel et commercial en particulier, l’espace disponible est souvent le facteur limitant. C’est lÃ que notre nouveau module apporte une rÃ©elle valeur ajoutÃ©e. Â»

En plus de ses hautes performances, WINAICO continue de mettre une grande importance sur la qualitÃ© et la durabilitÃ©. Le nouveau module est livrÃ© avec une garantie produit et performance de 30 ans. AprÃ¨s 30 ans, WINAICO garantit au moins 88,85 % de la puissance nominale initiale. La dÃ©gradation annuelle de l’Ã©lectricitÃ© n’est que de 0,35 %. GrÃ¢ce Ã sa construction verre-verre, son cadre de 35 mm et sa technologie anti-ombrage, le module offre Ã©galement une stabilitÃ© accrue et un risque rÃ©duit de micro-fissures et de bris de verre. Le coefficient de tempÃ©rature de seulement -0,26 %/Â°C assure Ã©galement une perte de puissance minimale mÃªme Ã haute tempÃ©rature ambiante.

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EncadrÃ©

RÃ©sumÃ© technique en un coup d’Å“il

â€¢Â Â Â Technologie de retour arriÃ¨re avec une puissance nominale de 500 watts

â€¢Â Â Â Technologie anti-ombrage

â€¢Â Â Â ULTRA NOIR sur toute la surface

â€¢Â Â Â Dimensions : 1 800 x 1 134

â€¢Â Â Â Hauteur de chÃ¢ssis de 35 mm

â€¢Â Â Â EfficacitÃ© du module : 24,5 %

â€¢Â Â Â Construction verre sur verre (2 mm chacun)

â€¢Â Â Â Garantie produit et performance de 30 ans

â€¢Â Â Â Puissance minimale de 88,85 % aprÃ¨s 30 ans