Octopus Energy crÃ©e son rÃ©seau de Â« Partenaires CertifiÃ©s Â» pour dÃ©ployer le pilotage d’installation PV et le stockage

Octopus Energy France passe Ã la vitesse supÃ©rieure dans sa stratÃ©gie d’Ã©lectrification. Afin de rÃ©pondre Ã la demande croissante des particuliers, l’entreprise annonce le lancement de son programme Â« Partenaires certifiÃ©s Octopus Energy Â». Ce maillage dâ€™installateurs locaux, indÃ©pendants et rigoureusement sÃ©lectionnÃ©s, a pour objectif de rendre accessible lâ€™offre Solar Boost dâ€™Octopus sur lâ€™ensemble du territoire, d’ici la fin de l’annÃ©e.

Cette initiative marque un tournant pour lâ€™entreprise : alors que l’activitÃ© d’installation de panneaux solaires et batteries d’Octopus Energy Ã©tait jusqu’Ã prÃ©sent circonscrite Ã 28 dÃ©partements clÃ©s (concentrÃ©s principalement en ÃŽle-de-France, Centre-Val de Loire, Nord et Ouest), ce nouveau rÃ©seau de partenaires permettra de quadriller, Ã terme, la quasi-totalitÃ© des rÃ©gions franÃ§aises. L’ambition est claire : positionner Octopus Energy comme le fournisseur de rÃ©fÃ©rence de solutions d’Ã©lectrification intelligente Ã l’Ã©chelle nationale.

Un maillage national stratÃ©gique, sans sous-traitance

FidÃ¨le Ã ses exigences de qualitÃ©, Octopus Energy applique un processus de sÃ©lection extrÃªmement rigoureux pour bÃ¢tir ce rÃ©seau. Les installateurs partenaires sont tous des indÃ©pendants, fortement impliquÃ©s localement et dotÃ©s d’une expertise technique validÃ©e par les Ã©quipes d’Octopus Energy. Pour garantir un accompagnement de qualitÃ© et le respect total du client, le recours Ã la sous-traitance est strictement exclu dans les critÃ¨res de sÃ©lection dâ€™Octopus. Les partenaires certifiÃ©s bÃ©nÃ©ficient d’un onboarding complet, incluant des formations sur lâ€™offre SolarBoost ainsi que la mise Ã disposition d’outils et de supports digitaux.

Une dynamique commerciale dÃ©jÃ enclenchÃ©e pour l’Ã©tÃ©

Le programme suscite dÃ©jÃ un vif intÃ©rÃªt parmi les professionnels du secteur. Sur un premier vivier de 25 installateurs prÃ©-sÃ©lectionnÃ©s, le dÃ©ploiement opÃ©rationnel s’accÃ©lÃ¨re avec des objectifs ambitieux dÃ¨s cet Ã©tÃ© :

8 partenaires majeurs dÃ©jÃ sÃ©lectionnÃ©s, notamment Libow (HÃ©rault, Gard, Aude), Circuit Court Ã‰nergie (Morbihan, Bretagne, FinistÃ¨re), Placement Solaire (Grand Est, Aquasun (rÃ©gion de Pau), Clef EnergieÂ (Bourgogne) ainsi que OHE Ã‰nergie et Auvergne Eco Energie (Auvergne). Leurs Ã©quipes terminent actuellement leur parcours de formation et d’outillage.

La finalisation dâ€™autres partenariats est aussi en cours, avec plusieurs installateurs en Auvergne-RhÃ´ne-Alpes, en rÃ©gion PACA et dans le Sud-Ouest, assurant une couverture prochaine des principales zones d’activitÃ© du pays.

En parallÃ¨le, Octopus Energy collabore avec des constructeurs leaders de batteries et d’onduleurs (tels qu’EcoFlow, Enphase Energy, Huawei ou encore FoxESS), afin de rencontrer de nouveaux installateurs et dâ€™Ã©tendre lâ€™offre le plus possible. Â«Â Depuis prÃ¨s de 20 ans, Enphase Energy s’est forgÃ© une rÃ©putation grÃ¢ce Ã des systÃ¨mes qui fonctionnent sans faille, et c’est prÃ©cisÃ©ment cette fiabilitÃ© que recherchent les particuliers lorsqu’ils investissent dans des installations solaires et de stockage. Nous sommes ravis d’intÃ©grer cette fiabilitÃ© Ã Solar Boost, afin d’accompagner les installateurs certifiÃ©s d’Octopus Energy dans leur mission : fournir une Ã©nergie domestique fiable Ã un nombre croissant de foyers Ã travers la FranceÂ Â», souligne Damien Girault Enphase Energy.

Â«Â Nous saluons Octopus pour cette nouvelle offre qui tire le marchÃ© vers le hautÂ Â»

Pour accÃ©lÃ©rer ce dÃ©ploiement, Octopus s’appuie Ã©galement sur des facilitateurs clÃ©s du secteur et travaille dÃ©jÃ avec deux distributeurs, BayWa r.e. et Krannich, pour faciliter la mise en relation avec dâ€™autres installateurs qualifiÃ©s. Â«Â Nous saluons Octopus pour cette nouvelle offre qui tire le marchÃ© vers le haut et vient favoriser lâ€™adoption du photovoltaÃ¯que et du stockage dans le rÃ©seau. Nous soutenons cette initiative qui permettra Ã nos clients installateurs les plus fiables de renforcer leur compÃ©titivitÃ©. AprÃ¨s 18 mois difficiles dans le secteur, cette offre est bienvenue pour les clients finaux, les installateurs, les distributeurs ainsi quâ€™OctopusÂ Â», explique Julien Chirol, prÃ©sident de Baywa.re. Par ailleurs, des discussions avancÃ©es sont en cours avec deux plateformes de simulation, Revolt.eco et Vesta, afin d’intÃ©grer directement Solar Boost Ã leurs outils de simulation solaire. Signe de la pertinence de ce modÃ¨le, une dizaine de ventes ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© concrÃ©tisÃ©es en collaboration avec les premiers partenaires depuis le lancement de la phase pilote. A terme, le rÃ©seau de partenaires certifiÃ©s pourrait proposer d’autres solutions telles que les pompes Ã chaleur ou les bornes de recharge, afin de proposer un panel de solutions toujours plus complet aux clients Octopus Energy.

Solar Boost : un nouveau modÃ¨le Ã©conomique pour le solaire rÃ©sidentiel

L’ensemble des Partenaires CertifiÃ©s sont formÃ©s pour commercialiser lâ€™offre Solar Boost dâ€™Octopus Energy Ã leurs clients. Alors que le rachat d’excÃ©dent de production solaire traditionnel a perdu de son attractivitÃ© Ã©conomique, cette offre repose sur le couplage intelligent d’une installation photovoltaÃ¯que et d’une batterie domestique. Elle optimise en continu le stockage, l’autoconsommation et l’injection sur le rÃ©seau, et garantit un bonus mensuel de 15â‚¬ Ã 45â‚¬ pour la mise Ã disposition de la batterie, en fonction de sa taille, en plus dâ€™un rachat du surplus compÃ©titif. GrÃ¢ce au pilotage assurÃ© par le fournisseur, Solar Boost permet aux foyers de maximiser leurs gains, affichant jusqu’Ã 1200â‚¬ de bÃ©nÃ©fice supplÃ©mentaire sur 3 ans par rapport aux tarifs rÃ©glementÃ©s d’EDF OA. Â« Nous sommes convaincus que chaque maison Ã©quipÃ©e en solaire et batterie va devenir acteur de l’Ã©quilibrage du systÃ¨me Ã©lectrique. Avec Solar Boost, Octopus matÃ©rialise cette vision en s’engageant Ã l’avance – et sur 3 ans – sur les gains de flexibilitÃ© gÃ©nÃ©rÃ©s lorsque la batterie nâ€™est pas mobilisÃ©e pour lâ€™autoconsommation solaire ! Â» tÃ©moigne Audric Gaudin, cofondateur de Libow.