IEA PVPS : inventaires du cycle de vie des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques

L’IEA PVPS a publiÃ© un nouveau rapport, Â«Â Life Cycle Inventories of Photovoltaic Systems 2026Â Â», fournissant la mise Ã jour la plus complÃ¨te des donnÃ©es publiques d’inventaire du cycle de vie (LCI) pour les systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques depuis plus de dix ans. Le rapport soutient les chercheurs, les dÃ©cideurs politiques, les professionnels de l’industrie et de l’Ã©valuation du cycle de vie (ACL) avec des ensembles de donnÃ©es transparents et de haute qualitÃ© pour Ã©valuer la performance environnementale des technologies photovoltaÃ¯ques actuelles.

Les inventaires du cycle de vie constituent la base des Ã©valuations du cycle de vie en documentant les flux de matÃ©riaux et d’Ã©nergie ainsi que les Ã©missions associÃ©es Ã la production de systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques. Des donnÃ©es fiables et Ã jour sur les LCI sont essentielles pour produire des Ã©valuations environnementales crÃ©dibles, comparer les technologies et identifier des opportunitÃ©s pour amÃ©liorer davantage la durabilitÃ© de l’Ã©nergie solaire.

Le nouveau rapport met Ã jour le prÃ©cÃ©dent rapport LCI de la TÃ¢che 12 de l’AIA PVPS publiÃ© en 2020 et inclut de nouveaux ensembles de donnÃ©es pour les chaÃ®nes d’approvisionnement en silicium monocristallin TOPCon et PERC, les modules CdTe PV, les composants d’Ã©quilibre des systÃ¨mes, les systÃ¨mes de rÃ©fÃ©rence photovoltaÃ¯ques rÃ©sidentiels, commerciaux et Ã l’Ã©chelle des utilitÃ©s, ainsi que les mÃ©langes d’Ã©lectricitÃ© PV spÃ©cifiques Ã chaque pays.

Parmi les points forts :

Mise Ã jour la plus complÃ¨te des LCI PV depuis plus de dix ans : Les ensembles de donnÃ©es sur le silicium monocristallin s’appuient sur 83 LCA de qualitÃ© tamisÃ©s au niveau de l’usine issus du processus d’appel d’offres PV franÃ§ais (2022â€“2025), couvrant environ 29 % du polysilicium mondial, 16 % des wafers, 7 % des cellules et 9 % de la capacitÃ© de production de modules. Les donnÃ©es CdTe proviennent du producteur mondial dominant, reprÃ©sentant plus de 90 % du marchÃ© des modules CdTe.

Assurance qualitÃ© rigoureuse pour les donnÃ©es publiques PV LCI : Les ensembles de donnÃ©es en silicium monocristallin ont Ã©tÃ© soumis Ã un processus d’examen sÃ©quentiel couvrant les exigences de documentation du cadre d’appel d’offres, la vÃ©rification technique indÃ©pendante, l’attestation officielle, l’agrÃ©gation et l’anonymisation par des experts, ainsi qu’une revue finale par des experts internationaux de l’IEA PVPS Task 12.

Toute premiÃ¨re inclusion de LCI ascendants basÃ©s sur la simulation

Le rapport introduit des LCI basÃ©s sur la simulation pour la fabrication avancÃ©e de modules en silicium monocristallin, en complÃ©ment des donnÃ©es mesurÃ©es par l’industrie. Couvrant l’ensemble de la chaÃ®ne polysilicium-module, incluant l’infrastructure de production et les mesures de circularitÃ©, ces ensembles de donnÃ©es servent Ã l’analyse prospective et Ã l’optimisation des processus.

iea-pvps.org/key-topics/t12-lci-pv-systems-2026/