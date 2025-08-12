WINAICO lance un esthÃ©tique module solaire Ã  contact arriÃ¨re de 480 watts en Europe

WINAICO, un fabricant de modules solaires photovoltaÃ¯ques haut de gamme, annonce lâ€™arrivÃ©e prochaine de son nouveau module WST-480BDX54-B2 Ultra Black Glass-Glass sur le marchÃ© europÃ©en. Une certaine idÃ©e de lâ€™esthÃ©tismeÂ !

Les modules solaires Ã contact arriÃ¨re diffÃ¨rent des modules solaires conventionnels en ce que tous les contacts Ã©lectriques sont situÃ©s Ã lâ€™arriÃ¨re des cellules solaires. ConÃ§u pour les applications rÃ©sidentielles avec une technologie de pointe de cellule Ã contact arriÃ¨re, le panneau WINAICO de nouvelle gÃ©nÃ©ration offre une efficacitÃ©, une durabilitÃ© et une esthÃ©tique maximales pour les installateurs et les propriÃ©taires. Avec des rendements de module allant jusquâ€™Ã 23,5 %, un coefficient de tempÃ©rature de seulement -0,26 %/Â°C et un gain bifacial allant jusquâ€™Ã 20 %, le WST-480BDX54-B2 reprÃ©sente un bond significatif en termes de performances. Lâ€™utilisation dâ€™une architecture verre-verre garantit une durabilitÃ© Ã long terme avec une rÃ©sistance accrue aux microfissures et au stress environnemental, soutenue par la garantie de 30 ans sur les produits et les performances de WINAICO.

Â«Â Un design particuliÃ¨rement attrayant Â»

Le produit comprend Ã©galement un an dâ€™assurance systÃ¨me gratuite, qui couvre non seulement les modules photovoltaÃ¯ques, mais sâ€™Ã©tend Ã©galement aux composants critiques du systÃ¨me tels que les batteries et les onduleurs. Cette offre dâ€™assurance 3-en-1 unique offre une tranquillitÃ© dâ€™esprit aux propriÃ©taires de systÃ¨mes. Â« Avec lâ€™introduction de notre nouveau module de contact arriÃ¨re de 480 watts, nous Ã©tablissons de nouvelles normes en matiÃ¨re dâ€™esthÃ©tique, de performance et de fiabilitÃ©. GrÃ¢ce Ã une densitÃ© de puissance maximale et Ã des contacts entiÃ¨rement dissimulÃ©s, nous offrons Ã nos clients non seulement un rendement Ã©nergÃ©tique maximal, mais aussi un design particuliÃ¨rement attrayant Â», a dÃ©clarÃ© Marc Ortmanns, directeur des opÃ©rations de WINAICO Deutschland GmbH.