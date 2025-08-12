Autoconsommation photovoltaÃ¯que et Gergonne Industries, Ã§a colle Ã  merveille !

ConfrontÃ©e Ã des coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques Ã©levÃ©s dans sa production d’adhÃ©sifs industriels, lâ€™entreprise Gergonne Industries installÃ©e Ã Oyonnax dans lâ€™Ain (01), a fait le pari de lâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que. Pari gagnÃ©Â !

â€œ Nous devons maÃ®triser notre Ã©nergie, et câ€™est ce point qui est intÃ©ressant avec lâ€™autoconsommation. Aujourdâ€™hui tout fonctionne seul. Notre suivi journalier permet de voir que nous sommes dans nos objectifs â€œ Michel Gergonne, PrÃ©sident de Gergonne Industries, industriel visionnaire, a pris la dÃ©cision de miser sur le photovoltaÃ¯que pour rÃ©duire son empreinte Ã©nergÃ©tique. AppuyÃ© par lâ€™expertise de la sociÃ©tÃ© Arkolia, Michel Gergonne sâ€™est lancÃ© dans lâ€™aventure photovoltaÃ¯que avec conviction. Â«Â Ce qui m’a marquÃ© dans l’accompagnement de Gergonne Industrie, c’est la clartÃ© de leur vision. DÃ¨s le dÃ©part, Michel Gergonne savait prÃ©cisÃ©ment ce qu’il voulait : une solution simple, efficace et rentable pour maÃ®triser ses coÃ»ts Ã©nergÃ©tiquesÂ Â» assure Renaud Cazenave, Responsable RÃ©gional Sud-Est, Arkolia. Le dÃ©veloppeur hÃ©raultais a rÃ©pondu Ã ce besoin en concevant une centrale photovoltaÃ¯que au sol sur mesure, exploitant un espace inutilisÃ© de 2800 mÂ² pour transformer un coÃ»t en une source de revenus et d’autonomie. La solution solaire s’est concrÃ©tisÃ©e par la rÃ©alisation dâ€™une centrale au sol de 250 kWc. Â«Â Notre rÃ´le a Ã©tÃ© de traduire cette vision en rÃ©alitÃ©, en concevant une centrale solaire parfaitement adaptÃ©e Ã leurs besoins. L’objectif Ã©tait vraiment de les accompagner pas Ã pas, en Ã©tant transparents et rÃ©actifs afin d’Ã©tablir une relation basÃ©e sur la confiance et la comprÃ©hension mutuelle ” poursuit lâ€™ingÃ©nieur. Lâ€™installation a ainsi Ã©tÃ© dimensionnÃ©e pour une autoconsommation totale, permettant Ã Gergonne Industrie de consommer 97% de l’Ã©lectricitÃ© produite directement sur site, Ã©vitant ainsi toute injection sur le rÃ©seau et bÃ©nÃ©ficiant d’une exonÃ©ration fiscale. Une opÃ©ration aussi pertinente sur le plan Ã©conomique quâ€™environnementalâ€¦