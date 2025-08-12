Gestion des batteries usagÃ©es : Ã  lâ€™heure du boom du stockage, ecosystem obtient lâ€™agrÃ©ment pour 6 ans

ecosystem obtient lâ€™agrÃ©ment des Pouvoirs publics pour la prÃ©vention et la gestion des batteries usagÃ©es sur les 5 catÃ©gories dÃ©finies par le rÃ¨glement europÃ©en UE 2023-1542. Cet agrÃ©ment marque une Ã©tape stratÃ©gique majeure pour lâ€™entreprise qui, Ã compter du 18 aoÃ»t 2025, se positionne comme un acteur clÃ© prÃªt Ã relever les dÃ©fis dâ€™un marchÃ© des batteries en pleine expansion.

Avec ce nouvel agrÃ©ment, ecosystem devient le seul Ã©co-organisme couvrant Ã la fois le pÃ©rimÃ¨tre des batteries et celui des Ã©quipements Ã©lectriques et Ã©lectroniques (EEE), offrant une approche intÃ©grÃ©e aux producteurs dâ€™EEE et de batteries :

Un seul point dâ€™entrÃ©e pour les producteurs dâ€™EEE, qui contiennent des batteries dans 30 Ã 40% des cas, cette proportion Ã©tant en croissance constante ;

La garantie dâ€™un recyclage dans le respect des exigences environnementales ;

Un accompagnement Ã lâ€™Ã©co-conception, au rÃ©emploi, au remanufacturage et Ã la rÃ©affectation des batteries ;

Des projets de R&D mutualisÃ©s sur la recyclabilitÃ© des mÃ©taux critiques, lâ€™identification des diffÃ©rentes chimies des batteries, la sÃ©paration des batteries des appareils… ;

Une gestion globale de la problÃ©matique liÃ©e Ã la prÃ©vention du risque incendie et plus particuliÃ¨rement des batteries Lithium-ion ;

Un accÃ¨s Ã une plateforme europÃ©enne de dÃ©claration qui facilite les dÃ©marches des producteurs commercialisant leurs produits sur le marchÃ© europÃ©en (www.pronexa.com).

Anticipant les Ã©volutions rÃ©glementaires europÃ©ennes, ecosystem et Corepile – Ã©co-organisme leader sur le secteur des piles et batteries portables depuis 20 ans – se sont rapprochÃ©s dÃ¨s 2022. Corepile intÃ¨gre dÃ©sormais pleinement ecosystem dans le cadre dâ€™une fusion-absorption, effective au 31 juillet 2025.

Un marchÃ© en pleine expansion

La transition Ã©nergÃ©tique qui favorise le dÃ©veloppement de nouvelles sources dâ€™Ã©nergie intermittentes (Ã©olien, photovoltaÃ¯que) impose de nouvelles solutions de stockage dâ€™Ã©nergie. Dans le mÃªme temps, lâ€™essor des Ã©quipements de mobilitÃ© Ã©lectriques (vÃ©hicules Ã©lectriques et hybrides, e-scooter, trottinettes), lâ€™Ã©volution des usages (digitalisation, portabilitÃ©) et les innovations technologiques (rÃ©duction du coÃ»t de fabrication des batteries, amÃ©lioration de leur densitÃ© Ã©nergÃ©tique) participent Ã la forte croissance du secteur des batteries observÃ©e ces derniÃ¨res annÃ©es, en particulier des batteries Lithium-ion. Le pÃ©rimÃ¨tre de responsabilitÃ© Ã©largie des producteurs (REP) sâ€™adapte Ã ces Ã©volutions et inclut dÃ©sormais lâ€™ensemble des batteries – au-delÃ des piles et batteries portables jusque-lÃ seules concernÃ©es par les obligations de la REP – rÃ©parties en 5 catÃ©gories :

Les piles et batteries portables

Les batteries de moyens de transports lÃ©gers

Les batteries de dÃ©marrage, dâ€™Ã©clairage et dâ€™allumage

Les batteries industrielles

Les batteries de vÃ©hicules Ã©lectriques et hybrides.

Â«Â Relever les dÃ©fis dâ€™une filiÃ¨re en pleine mutationÂ Â»

A lâ€™horizon 2030, lâ€™ensemble de ces 5 catÃ©gories reprÃ©senteront 1 450 000 tonnes de batteries sur le marchÃ© franÃ§ais, alors que la filiÃ¨re REP des batteries portables adresse en 2024 un marchÃ© de 40 000 tonnes. La filiÃ¨re de gestion des batteries usagÃ©es entre ainsi dans une nouvelle dimension. Cette croissance gÃ©nÃ¨re une quantitÃ© accrue de dÃ©chets de batteries avec des incidences fortes sur les moyens de collecte Ã mettre en Å“uvre, la prÃ©vention du risque incendie, le dÃ©veloppement dâ€™un marchÃ© de seconde vie et enfin le recyclage optimal des matiÃ¨res – notamment les mÃ©taux critiques. Â« Lâ€™agrÃ©ment obtenu par ecosystem constitue bien plus quâ€™une simple formalitÃ© : il sâ€™agit dâ€™une validation officielle de notre capacitÃ© Ã relever les dÃ©fis dâ€™une filiÃ¨re en pleine mutation. Nous souhaitons porter une REP Batterie ambitieuse, en collaboration rapprochÃ©e avec tous les acteurs de la chaÃ®ne, des producteurs aux utilisateurs Â» prÃ©cise Sonia Artinian-Fredou, PrÃ©sidente dâ€™ecosystem.