Wermuth Asset Management double son investissement dans NexWafe, un acteur disruptif des wafers

Wermuth Asset, fonds de financement majeur en Europe, a achevé son deuxième tour de table dans le cadre du Green Gateway Fund 2 (GGF2) en doublant son investissement dans la société NexWafe. Jusqu’à récemment, les wafers solaires en silicium étaient les composants individuels les plus coûteux d’un module solaire, représentant environ 40% du coût total du produit. Mais NexWafe, une nouvelle société spécialisée dans la technologie des wafers et acteur disruptif du secteur, a mis au point un dispositif de substitution pour les wafers spécialement conçu pour les systèmes solaires à rendement élevé futurs. Lors du process, la conjonction d’une faible consommation d’énergie et de matériaux pendant la production, réduit considérablement les frais de production.

«La réduction historique du prix des modules solaires a rendu l’énergie solaire déjà compétitive dans de nombreux endroits dans le monde. Notre processus de production EpiWafer a la capacité de générer un coût disruptif supplémentaire. Nous avons développé une technologie unique pour façonner l’approvisionnement en énergie du futur », a déclaré le Dr Stefan Reber, fondateur et PDG de NexWafe.

NexWafe utilise une technologie révolutionnaire qui produit avec efficience des plaquettes monocristallines de type n issues directement du chlorosilane. Le processus développé par la société élimine cinq étapes de production à coûts élevés et à forte intensité de matériaux qui sont utilisées dans la production conventionnelle de plaquettes.

Stefan Reber, fondateur de NexWafe, et son équipe de l’Institut des systèmes à énergie solaire (ISE) du Fraunhofer ont mis au point un réacteur hautement productif pour assurer une production de masse du produit EpiWafer. Le produit très innovant de NexWafe et ses process efficaces en font une avancée technologique révolutionnaire pour l’industrie solaire photovoltaïque et une évidence pour l’investissement », a déclaré le Dr Claas Helmke, associé chez Wermuth Asset Management. «La société primée est à la pointe de la mutation technologique recherchée par le marché. ”

Le financement supplémentaire du GGF2 conclut le cycle de financement de l’an dernier dirigé par Saudi Aramco Energy Ventures. La nouvelle levée de fonds servira à mettre en service une ligne pilote à Fribourg, en Allemagne, afin de produire des wafers pour de futurs clients qualifiés ! De quoi jeter les bases d’une usine de production de masse à Bitterfeld, en Allemagne.

Plus d’infos…