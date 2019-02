Lancement de Mint Solaire, une offre d’autoconsommation signÃ©e Mint Energie

Budget Telecom annonce le lancement et la disponibilité immédiate de Mint Solaire, solution clé en main d’autoconsommation solaire permettant à ses clients de produire leur propre énergie renouvelable et durable en toute autonomie, tout en restant connecté au réseau d’électricité verte à bas prix de Mint Energie.

L’autoconsommation rendue possible par Mint Solaire

Chacun maîtrise sa propre consommation tout en s’impliquant dans une politique énergétique en faveur de l’environnement. L’autoconsommation s’adresse aux propriétaires de maison individuelle sur le toit desquelles

Mint Solaire installe des panneaux photovoltaïques. Lorsque la production est plus importante que ce qui est nécessaire, le surplus n’est pas perdu, il est réinjecté sur le réseau, et l’auto-consommateur est rémunéré. Pendant les jours moins ensoleillés où la production est plus faible, l’électricité nécessaire au foyer est fournie par Mint Energie à coût réduit, et bien évidemment toujours d’origine renouvelable.

Les panneaux photovoltaïques mis en place sont de fabrication européenne et couverts par une garantie de 25 ans sur leurs performances. L’onduleur, autre pièce maîtresse pour l’installation, est garanti 10 ans. Mint Solaire fait appel exclusivement à des installateurs professionnels agréés RGE et QualiPV. Des contrôles de qualité de la pose sont régulièrement effectués. Une interface gratuite, disponible depuis ordinateur, tablette et portable, est à la disposition de l’auto-consommateur pour gérer son installation photovoltaïque (surveillance en temps réel du taux de production et d’autonomie, suivi de la consommation, mesure et pilotage), en partenariat avec Comwatt, l’un des leaders en France de l’optimisation de la consommation des énergies renouvelables produites par le solaire.

L’autoconsommation une réponse majeure aux enjeux environnementaux

Kaled Zourray, Président de Budget Telecom, commente le lancement de cette nouvelle offre : « Mint Solaire démocratise le photovoltaïque en créant un guichet unique qui regroupe l’ensemble des outils et expertises permettant de gérer simplement la production et l’autoconsommation d’énergie solaire. Avec notre partenaire Comwatt, nous nous occupons de toutes les démarches, nous missionnons l’installateur et organisons la livraison du kit solaire. Toutes les demandes administratives ainsi que les modalités de financement sont préparées par nous. Avec la baisse du prix des panneaux photovoltaïques, l’autoconsommation est amenée à s’imposer comme l’une des réponses majeures aux enjeux environnementaux, à l’augmentation du prix de l’énergie et au développement de la mobilité électrique. Après la réduction importante de la facture d’électricité avec le lancement de Mint Energie, l’offre Mint Solaire offre une réponse à ceux qui souhaitent s’engager en faveur d’une autre politique énergétique sans sacrifier leur pouvoir d’achat ».

Encadré

Mint Energie, lauréat du palmarès Selectra 2019

Selectra, premier comparateur d’énergie français, a dévoilé son palmarès des meilleurs fournisseurs d’énergie. Mint Energie a été distingué en recevant le prix du meilleur jeune fournisseur 2019*. Le prix souligne le « taux de satisfaction client particulièrement élevé avec 91% des abonnés Selectra qui recommandent Mint Énergie ». Le jury salue également la « grande qualité d’ergonomie de souscription » ainsi que l’engagement de Budget Telecom en faveur du développement durable, en plantant des arbres, via le programme Reforest’Action.

* portefeuille de moins de 100 000 clients

