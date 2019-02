Terre et Lac, prophÃ¨te solaire en son pays

Installé à Lyon, le groupe Terre et Lac est un acteur majeur de la filière photovoltaïque en Rhône-Alpes. Son engagement se concrétise notamment à travers l’Appel des 30!, dans la Vallée de la Chimie, au sud de Lyon. Terre et Lac va y installer 40 000 m² de panneaux photovoltaïques sur 6 sites industriels de la Vallée pour un total de 7,4 MWC de puissance. Un projet de longue haleine puisque que l’appel d’offres à été lancé en 2016 et que les premiers travaux devraient commencer en toitures et sur parkings avec l’installation d’ombrières photovoltaïques au second trimestre 2019.

Au plus près des communes du Rhône

Terre et Lac accompagne également le Syndicat des Energies du Rhône, le SYDER, dans le développement important du solaire au sein de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais. C’est le SYDER qui exploite les centrales en investissant sur les complexes sportifs, mairies, salles des fêtes, micro-crèches des mairies grâce à une mise à disposition de la toiture par la commune. Un modèle gagnant/gagnant vertueux et durable !

Ainsi, sur cette Communauté de communes, ce ne sont pas moins de 10 centrales qui vont voir le jour et produire de l’énergie verte pour une puissance de 475 kWc. Le 22 janvier 2019, Le SYDER a d’ailleurs décerné le Trophée 2018 dans la catégorie Développement Durable à la commune de Haute-Rivoire pour l’installation photovoltaïque en toiture sur son complexe sportif. C’est Terre et Lac qui a conçu, développé et installé cette centrale de 85 kWc.

Terre et Lac a également été récompensé à la COP24 de Katowice. La rénovation du siège social de KTR France à Dardilly (69), inspirée du Label E+C-, a reçu plusieurs prix au concours international des Green Solutions Awards organisé pendant la COP 24. Terre et Lac a conçu et réalisé la totalité des toitures et pare-soleils photovoltaïques, en injection et autoconsommation.

Terre et Lac met son expertise au service des territoires et des industriels en amont des projets

La branche Etudes de Terre et Lac solaire vient de remporter l’appel d’offres des Grottes Chauvet de Pont d’arc qui consiste à définir sa stratégie photovoltaïque pour valoriser au mieux les parkings existants et définir le meilleur modèle correspondant aux données de ce site extraordinaire. Terre et Lac accompagne aussi le groupe international Safran Landing Systems dans la définition stratégique photovoltaïque pour leur site production de 250 personnes et de 5 hectares à Villeurbanne.

Solvay a également mandaté Terre et Lac sur une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans la conception d’un programme photovoltaïque pour la création de leur futur centre d’innovations et de technologie de pointe du groupe, nommé City Light à Saint Fons, situé en plein cœur de la Vallée de la Chimie. Terre et Lac doit les accompagner sur l’atteinte du niveau optimal de leur exigence BREEAM, standard de certification pour l’évaluation du comportement environnemental des bâtiments. Les équipes pluridisciplinaires actuellement basées en France sur trois sites seront réunies en 2022 sur ce nouveau site de 14 hectares intégralement repensé à Saint-Fons, et qui comptera à terme un millier de personne : le plus grand centre d’innovations et de techno de pointe du groupe. Enfin, Terre et Lac accompagne SERFIM sur la définition et la réalisation du programme photovoltaïque sur tous les sites (6 hectares de bâtiments industriels) du groupe à Vénissieux.

Membre fondateur et adhérent du syndicat AuRA Digital Solaire

Et pour être complet, n’oublions pas de mentionner que Terre et Lac est membre fondateur du tout jeune syndicat AuRA Digital Solaire, qui réunit déjà près de soixante-dix acteurs du photovoltaïque et du digital en Auvergne Rhône-Alpes. Pierre-Emmanuel Martin, Président de Terre et Lac s’investit dans ce nouveau déploiement en tant que secrétaire général et membre actif. AuRA Digital Solaire est le syndicat des entreprises de la région Auvergne Rhône-Alpes qui Œuvrent dans les domaines du solaire et des solutions digitales et numériques. Deux secteurs porteurs et une alliance parfaite puisque l’un ne pourra pas se développer sans l’autre tant les forces de l’uns correspondent aux problématiques de l’autre.

Encadré

Le groupe Terre et Lac en quelques chiffres

* 35 salariés

* Un chiffre d’affaires consolidé de 6.7 millions d’euros

* Une connaissance approfondie du secteur des énergies renouvelables

* Une expertise reconnue dans la gestion de projets éoliens et solaires photovoltaïques

* Des certifications (ISO 9001 et 14001, OPQIBI)

* Le prix « Champions de la croissance » 2019

