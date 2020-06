Webinaires /Autoconsommation collective dans les logements sociaux : retour dâ€™expÃ©riences, Ã©changes, Sol Solidaire

Voulez-vous en savoir plus sur l’autoconsommation collective ? Voilà une occasion à ne pas manquer. Lundi 29 juin, deux Webinaires gratuits et ouverts à tous seront consacrés à cette thématique, sur site et sans matériel numérique au Lab01 d’Ambérieu-en-Bugey dans l’Ain ou bien à distance. Dans la matinée de 11h à 12h30, le premier Webinaire sera consacré au retour d’expériences d’autoconsommation collective portées par des bailleurs sociaux avec échanges avec les participants. Parmi les intervenants :

§ Logis Cévenols, Philippe Curtil accompagné de Florian Hubler et Jérôme Ryckbosch pour EDF ENR, action sur 1 résidence, 100 logements ACC logements et communs : 100KWc

§ Dynacité, Yves Galiegue action sur 1 résidence étudiante, 48 logements-ACC logements et communs : 14,5KWc

§ ENOGRID, Rémi Bastien, bureau d’étude qui accompagne projet d’autoconsommation collective porté par l’OPH de La Rochelle autour d’une une centrale de cogénération

§ Tecsol, Alexandra Battle bureau d’étude retour sur l’accompagnement social de l’opération ACC avec Soliha Aveyron, programme DIGISOL

Une présentation du dispositif d’aide au financement des projets ACC pour les bailleurs sociaux, SOL SOLIDAIRE, sera également présentée par Alexandra Battle

En début d’après de 14h à16h, ce lundi 29 juin, un 2ème Webinaire sous forme d’atelier et de jeu prospectif aura pour thème : 2030, quelle participation des consommateurs dans la Personne Morale Organisatrice, PMO ? Ce Webinaire est également gratuit mais dispose d’un nombre de places limitées : 16 à Ambérieu au Lab01 en présentiel et 24 à 32 personnes à distance.

A 10 personnes, il sera possible d’échanger sur des scénarii : partager son analyse et ses convictions à la fois politiques et/ou techniques. Cet espace de travail est proposé pour localement contribuer à créer des possibles et éclairer le projet d’autoconsommation collective en cours de réalisation sur Ambérieu-en-Bugey. Et, c’est aussi un travail réflexif et prospectif qui sera diffusé comme une ressource utile à tous porteurs de projets d’autoconsommation collective sur les réseaux européens RURENER et nationaux ICPC.

forms.gle/r5u5kHKX669EWYDg8