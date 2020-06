La collection de chauffe-eau solaires individuels by Chaffoteaux

A l’occasion de la Semaine européenne de l’énergie durable, Chaffoteaux présente son offre de chauffe-eau solaires individuels (CESI). Pour une énergie propre, inépuisable et accessible à tous !

Propre, gratuite et renouvelable par nature, l’énergie solaire est une technologie que Chaffoteaux propose à travers sa gamme de chauffe-eau solaires individuels. Ces solutions de production d’eau chaude sont constituées de deux packs : un Pack Maison et un Pack Toiture. Pour aller plus loin dans son engagement en faveur de la transition énergétique, Chaffoteaux intègre à sa gamme de ballons solaires Zelios Compact une pompe à circulation à faible consommation d’énergie. Les performances du ballon solaire Zelios Compact sont certifiées NF-CESI (certificat n°S0100).

Une facilité dans l’installation et l’usage

Le ballon solaire Zelios Compact est piloté par l’Expert Control, un système de régulation déporté, intuitif et facile à utiliser. Cette technologie Expert Control permet de piloter une chaudière à gaz, un ballon solaire, des modules hydrauliques ou l’intégralité de ces produits en simultané. Ce système Expert Control offre la possibilité à l’utilisateur de visualiser les informations qu’il souhaite, comme faire apparaître par exemple ses économies d’énergie réalisées aujourd’hui. L’installation et la maintenance du Zelios Compact sont également facilitées par ses composants tous montés en usine et accessibles par l’avant de l’appareil. De plus, quatre poignées viennent également faciliter son transport. Avec un design moderne et compact, son installation et son usage sont faits pour servir autant l’efficacité de la production d’eau chaude que le confort des utilisateurs.

Une facture d’eau chaude divisée par 4

Opter pour le ballon solaire Zelios Compact, c’est choisir un système de production d’eau chaude performant et économique. Il utilise, en effet, le rayonnement du soleil : une énergie gratuite et non polluante. Ainsi, la facture d’eau chaude peut-être réduite jusqu’à 75 %. Ces économies permettent d’amortir assez rapidement le coût d’achat : en été les besoins sont couverts jusqu’à 100%.

Un investissement éligible au crédit d’impôt

Avoir recourt à l’énergie solaire, c’est agir en faveur de la planète et de son portefeuille. Installer un ballon solaire Zelios Compact fait partie de ces travaux éligibles aux aides de l’Etat et permet d’alléger considérablement le coût de l’installation d’un chauffe-eau solaire, du fait de l’efficacité énergétique apportée au logement. Le système Zelios Compact est donc non seulement économique mais permet aussi d’investir dans une installation à moindre coût, avec un retour sur investissement rapide.