Tournant Ã©nergÃ©tique pendant la crise du coronavirus : le plan en trois volets de LG Solar

Les semaines et les mois à venir montreront l’impact de la situation actuelle sur le redressement énergétique et l’industrie photovoltaïque. Tous les acteurs de la filière doivent capitaliser sur les actions de sensibilisation impulsées dernièrement par des mouvements tel que « Fridays for Future » pour ne pas perdre l’élan impulsé en faveur du tournant énergétique. Par l’intermédiaire de sa division LG Solar, LG Electronics participe également activement à l’expansion des énergies renouvelables. Les experts solaires de l’entreprise présentent ainsi trois piliers clés de soutien au développement des énergies renouvelables.

De nouveaux challenges pour l’innovation

La situation actuelle a, à juste titre, relégué au second plan la problématique du changement climatique et de la transformation énergétique. Pourtant ces derniers mois ont présenté l’opportunité de réfléchir au déploiement de projets axés sur la durabilité et le respect de l‘environnement. De nombreuses personnes s’intéressent aux énergies renouvelables et la demande ne fait qu’augmenter. Mais il faut redoubler de proactivité et de courage pour élaborer de nouvelles technologies innovantes et maintenir les investissements initiés, car l’électricité écologique a la réputation d’être légèrement coûteuse, mais son utilisation tend à se généraliser. Néanmoins, elle offre des avantages considérables sur le long terme : un panneau solaire peut être utilisé pour produire de l’électricité à faible coût, aussi bien sur des sites industriels, dans des établissements publics ou pour une consommation domestique. Les petites surfaces de toit permettent également de produire suffisamment d’électricité, même les jours où il y a peu d’ensoleillement notamment avec la gamme NeON R 375W de LG Solar, permettant de produire 3 kW pour seulement 13m² de toiture.

Poursuivre les incitations

Le passage des combustibles fossiles aux énergies renouvelables devrait être davantage encouragé – le passé a déjà montré que cela a été très fructueux pour les systèmes photovoltaïques. À l’avenir, les citoyens et les entreprises continueront à avoir besoin d’incitations pour utiliser des technologies modernes et respectueuses de l’environnement. Outre la production d’électricité conventionnelle par des systèmes photovoltaïques, les systèmes de stockage de l’énergie devraient également faire partie intégrante d’un concept global de production d’une électricité respectueuse de l’environnement. En effet, ils permettent d’utiliser l’énergie solaire longtemps après le coucher du soleil, lorsque les ménages en ont le plus besoin. LG Electronics possède tous les produits dans son offre résidentielle ; du module pour la production d’énergie à l’ESS pour la conversion et le stockage de l’énergie à la pompe à chaleur pour réduire l’impact énergétique sans réduction de confort.

Communiquer davantage sur les bienfaits du photovoltaïque

La demande des ménages français en matière d’électricité a sensiblement augmenté en raison du travail effectué à domicile et de l’école à distance. Les factures d’électricité présentent alors des coûts inhabituellement élevés pour de nombreux ménages. Peu de personnes le savent mais l’énergie solaire est assortie d’une garantie de remboursement. De plus, lorsque les périodes d’ensoleillement se rallongent, comme c’est le cas actuellement, la production d’énergie augmente plus que nécessaire. Par conséquent, le surplus peut être réinjecté dans le réseau et constitue une rentrée d’argent supplémentaire. Afin de susciter l’intérêt sur ce sujet, les citoyens et les entreprises doivent être bien informés. Les modules solaires modernes offrent un excellent rapport qualité-prix et constituent un investissement intéressant dans les énergies renouvelables respectueuses de l’environnement pour les entreprises et les ménages.