Webinaire SOCOL : la chaleur solaire, une solution dÃ©carbonÃ©e rentable et fiable pour l’Occitanie le 4 mai de 9h30 Ã  11h00

Enerplan et la direction régionale de l’ADEME Occitanie organisent un webinaire SOCOL destiné aux acteurs régionaux. Ce webinaire permettra d’informer les maîtres d’ouvrage et professionnels sur les atouts et enjeux des projets de chaleur solaire collective en 2021 : nouveaux dispositifs d’aides, boîte à outils d’accompagnement, retours d’expérience concrets.

Au programme de cette matinée de conférence en ligne :

La chaleur solaire collective et SOCOL avec Edwige Porcheyre – ENERPLAN ▪ La chaleur solaire collective en France ▪ Retour d’expériences ▪ La boîte à outils SOCOL ▪ Prochains événements

L’accompagnement des projets par l’ADEME avec Adrien Vassilevsky – ADEME ▪ Le dispositif Fonds Chaleur – Principe de fonctionnement – Montant des aides – Nouveautés 2021 – Montage de dossiers ▪ Conseil et accompagnement

Retours d’expérience solaire thermique avec Nicolas Peiffer – TECSOL ▪ Installation d’un chauffe-eau solaire individuel (CESI) dans un hôtel ▪ Installation d’un chauffe-eau solaire collectif (CESC) dans un hôpital ▪ Réhabilitation d’installations dans des logements collectifs

register.gotowebinar.com/register/5440920509776347663