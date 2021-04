Exus livrera une centrale Ã©olienne-photovoltaÃ¯que de 85 MW au Portugal

L’investisseur durable Exus Management Partners a été choisi pour fournir la livraison complète de bout en bout d’un projet hybride éolien-solaire de 85 MW dans le nord du Portugal. Détails !

Exus livrera ce projet portugais de 85 MW au nom d’un investisseur tiers, y compris l’identification de l’emplacement du projet, les permis de construire, la conception, l’ingénierie, la négociation de l’approvisionnement et de la construction, la gestion de la construction, la mise en service, la gestion des actifs et les contrats de raccordement d’électricité. La société a déclaré qu’elle avait été choisie sans appel d’offres. L’usine hybride devrait être pleinement opérationnelle d’ici la fin de 2023.

En développant un projet solaire PV parallèlement à un parc éolien opérationnel, les projets hybrides peuvent permettre aux propriétaires de tirer parti des infrastructures préexistantes et de générer de l’énergie de manière plus cohérente par rapport aux projets solaires ou éoliens autonomes. Exus a déclaré qu’un nombre croissant de pays européens, dont l’Espagne et le Portugal, ont «apporté leur soutien» aux solutions hybrides alors qu’ils cherchent à ajouter une capacité verte supplémentaire à leurs réseaux respectifs et à améliorer la fiabilité de la production.

Les outils indépendants de la technologie d’Exus fourniront aux propriétaires du projet une surveillance complète des performances des éléments solaires et éoliens. Carlos Tello Garcia, co-fondateur d’Exus, a déclaré: «Les projets solaires et éoliens hybrides représentent une opportunité significative pour optimiser le réseau. Nous nous attendons à voir un essor du développement en Europe une fois que les réglementations de soutien seront mises en place. Ce programme représente la prochaine étape du développement des énergies renouvelables au Portugal, et nous sommes fiers d’être à la pointe de l’innovation dans le secteur.»

Encadré

Quid d’Exus ?

Exus Management Partners (Exus) est une société indépendante d’investissement et de gestion d’actifs axée sur le secteur des énergies renouvelables. La société travaille pour le compte d’une variété croissante d’investisseurs pour trouver des opportunités d’investissement, acquérir des actifs et entreprendre une gestion technique et commerciale complète des portefeuilles d’énergies renouvelables dans le monde entier. Pour ce faire, Exus s’appuie sur sa vaste expertise pour aider ses investisseurs à optimiser les performances techniques, à réduire les risques financiers et à garantir la certitude des revenus à long terme. Exus a une présence mondiale croissante, avec des bureaux en Espagne, au Portugal, en France, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, au Mexique et au Brésil. Il gère actuellement un portefeuille opérationnel de plus de 5 GW.