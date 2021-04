Solaria Energia inaugurera le 7 mai prochain en Espagne le plus grand projet solaire dâ€™Europe de 626 MW

Le développeur espagnol Solaria Energia y Medio Ambiente a annoncé lundi 26 avril dernier qu’il inaugurerait son projet solaire Trillo de 626 MW en Espagne le 7 mai prochain. Avec 626 MW, le complexe de Trillo deviendra la plus grande centrale solaire photovoltaïque (PV) d’Europe, dépassant l’actuel détenteur du titre, la centrale de 500 MW Nunez de Balboa, et arrachant la couronne du projet en cours de Francisco Pizarro (590 MW), également en Espagne et propriété du géant énergéticien Iberdrola. « La centrale du complexe de Trillo seront connectées d’ici la fin de 2021 » a déclaré Solaria Energia via un communiqué diffusé aux acteurs de la bourse de Madrid.

Début octobre 2019, Solaria a annoncé qu’elle avait obtenu l’autorisation de raccorder 450 MW d’énergie solaire à la sous-station de Trillo. Puis, quelques jours plus tard, l’entreprise a obtenu un meilleur accès au réseau via Trillo, ce qui lui a permis de planifier une plus grande ferme solaire sur ce site. Le projet Trillo est situé à Guadalajara, dans la région de Castille-La Manche.