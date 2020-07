Webinaire : introduction Ã  la technologie hybride DualSun et au CESI Dual One d’Eklor le vendredi 17 juillet Ã  11h00

Eklor et DualSun s’associent pour permettre aux professionnels du solaire de s’initier à la technologie solaire hybride et de perfectionner leurs connaissances sur ses applications dans le domaine résidentiel. Au programme du webinaire organisé le vendredi 17 juillet à 11h00 : eau chaude sanitaire, piscine…

A travers ce webinaire conçu par les équipes techniques et commerciales des deux entreprises, il sera proposé de découvrir des produits et des solutions sur-mesure pour l’autoconsommation basés sur une technologie innovante, performante et durable, développée en France par DualSun. Il sera également présenté le CESI hybride Dual One conçu et fabriqué dans des ateliers en France, une solution tout équipée, pré-montée et compacte pour les applications résidentielles et le petit tertiaire.

A propos de la technologie hybride !

Avec la technologie PVT mise au point par l’entreprise marseillaise DualSun, il est désormais possible de produire de l’électricité et d’alimenter un ballon en eau chaude grâce à un seul panneau : Spring. L’eau qui circule à l’arrière du panneau va permettre de le refroidir ce qui a pour effet d’améliorer son efficacité. Résultat : une production PV optimisée par rapport à un panneau photovoltaïque classique. Le panneau Spring est fabriqué en France et commercialisé dans le monde entier.

Pour participer à cette formation gratuite et pour en savoir plus et poser des questions aux experts de la société DualSun.

eklor.my.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=1&siteurl=eklor.my&nomenu=true&main_url=%2Fmc3300%2Fe.do%3Fsiteurl%3Deklor.my%26AT%3DMI%26EventID%3D1021896837%26UID%3D570366417%26Host%3DQUhTSwAAAAT-xwy7KvcRPf4Pk8S1Uq-HHpfD1v5NjupzzpCwyOPy6NqejBITXRj6Xib8xNO5ky2Jm172uF0vXAdeuG2FWUa40%26RG%3D1%26FrameSet%3D2%26RGID%3Dr7defaadc26c1efc3e631dd16b952e886