Nouveau tournant stratÃ©gique pour Cap Sud avec lâ€™arrivÃ©e dâ€™Henrique Monteiro, directeur gÃ©nÃ©ral

Après 28 ans d’expérience en management stratégique, dont 18 ans en tant que directeur général ; c’est chez Cap Sud, spécialiste du solaire photovoltaïque, qu’Henrique Monteiro se consacre à un nouveau challenge, en prenant la tête de la Direction générale du Groupe.

Tournant majeur pour le spécialiste du photovoltaïque

Grâce à une vision globale acquise à travers le monde, et dans des secteurs aussi variés que ceux de l’industrie, l’automobile et l’agroalimentaire, Henrique Monteiro s’est tourné vers les énergies renouvelables pour agir concrètement face aux bouleversements climatiques. Son arrivée sonne un changement de cap pour l’entreprise. En effet, en un an, Cap Sud a connu une transition majeure avec l’arrivée du nouvel actionnaire AFIR (holding de la famille Leclercq, fondatrice du Groupe Decathlon) dans son capital et une forte augmentation de ses effectifs (de 50 à 122 employés).

Une nouvelle organisation naissante donc, ayant besoin d’une structuration et d’un encadrement rigoureux ; afin de créer une relation de confiance avec des actionnaires plus solides et d’assurer le développement exponentiel de ses activités, en France et à l’étranger. Cette volonté fédératrice s’accompagne d’une philosophie commune, basée sur l’altruisme, l’honnêteté et la loyauté, que Cap Sud partage au quotidien avec ses parties prenantes. C’est donc à travers ces valeurs conjointes d’intégrité et de transparence que Cap Sud débute cette collaboration ; afin de répondre aux mieux aux futures attentes de ses clients.

Une stratégie d’après-crise en phase avec les attentes socio-économiques

Henrique Monteiro a, en effet, une vision très claire sur la situation post-Covid pour le photovoltaïque : « Les gens se sont rendus compte de l’importance de l’autonomie énergétique, de prendre soin de son entourage et ont réalisé qu’en faisant attention à la planète, un bien-être individuel et collectif était possible (avec la baisse des émissions de CO 2 par exemple). Le marché du solaire en ressortira apparemment gagnant. Notre mission est d’essayer de construire un modèle positif pour les générations futures, en donnant aux gens la possibilité de développer leur autonomie, dans le sens global du terme.

Nous sommes certes au service d’une activité industrielle mais nous souhaitons qu’elle soit bienveillante, en prenant en compte la planète, le développement durable et l’humain. Il faut cultiver cela au quotidien afin d’assurer la santé de nos collaborateurs et de nos proches. » Un partenariat très prometteur, en phase avec les problématiques sociétales et environnementales actuelles, qui a de beaux jours devant lui.

Encadré

Cap Sud, un acteur privilégié du secteur photovoltaïque dotée d’une expertise complète et polyvalente

Cap Sud, fondé en 2006 par Stéphane GILLI, est un constructeur majeur de centrales photovoltaïques en France, comme à l’international. Avec plus de 25 MWc installés et mis en service, l’entreprise maîtrise de façon transversale l’ensemble des métiers nécessaires à la réalisation de projets. Du développement à la maintenance, de l’ingénierie aux financements, de l’urbanisme aux conceptions de projets et les performances de ses équipes ne sont plus à prouver. Cap Sud offre, en effet, plusieurs solutions ; dont notamment BATSOL avec la construction de hangar solaire, la location de toiture et l’ombrière solaire ; ALTES, l’arbre solaire et l’offre d’autoconsommation photovoltaïque pour les professionnels et les particuliers, My Sun Pro et My Sun. Par ailleurs, en souhaitant associer leurs valeurs, leur énergie et leur savoir-faire, ils ont créé un système électrique hybride 100% autonome et unique en France pour leur Siège de 2 500m² !