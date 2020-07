L’industrie solaire PV est l’une des plus dynamiques des Etats-Unis et a le potentiel pour contribuer Ã  la reprise Ã©conomique du pays

L’épidémie de COVID-19 a perturbé les chaînes de valeur et impacté les industries électriques dans le monde entier. L’industrie solaire américaine n’est pas en reste face à cette situation, et ce, même avec un premier trimestre record en termes d’installations. En fait les installations à grande échelle ont poursuivi leur croissance. Reste que la pandémie est susceptible de couper certaines activités de développement des projets pour le reste de l’année. Comme la demande d’énergie reste faible, les retards dans les autorisations de projets, les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement des équipements et la réduction des effectifs sont susceptibles de poser des problèmes de développement à travers la chaîne de valeur, explique ainsi GlobalData.

Après l’épidémie de COVID-19, le marché de la capacité solaire photovoltaïque distribuée devrait diminuer d’un tiers environ par rapport aux prévisions antérieures. La hausse de la capacité solaire photovoltaïque annuelle avait auparavant été estimée d’environ 60% par rapport à 2019, mais après la COVID-19, elle ne devrait atteindre que 35 à 40% par rapport à 2019. Cette croissance est largement attribuée à la performance régulière du segment des centrales connecté à l’échelle des services publics.

Somik Das, Senior Power Analyst chez GlobalData, commente: «La performance de l’activité solaire photovoltaïque au premier trimestre n’a pas été affectée en raison de la stabilité économique du pays et de la mise en œuvre du confinement vers la fin du premier trimestre. Les effets de la pandémie devraient être visibles dans le reste de l’année. Cependant, on estime que la performance 2020 sera déséquilibrée, les grands projets à l’échelle des services publics constituant probablement environ 70% de l’installation de 2020, compensant ainsi les performances médiocres du segment solaire à petite échelle. Les installations solaires annuelles devraient croître d’environ 40% par rapport à 2019. »

Les projets à grande échelle ont connu des entraves moindres, tandis que le confinement et les normes de distanciation sociale ont créé des problèmes pour les projets à petite échelle et résidentiels. Avec les normes de distanciation sociale imposées, la chaîne de valeur totale a été affectée, y compris la fabrication, les ventes, les permis, le financement, l’installation et l’approvisionnement. Par conséquent, les estimations suggèrent que les projets résidentiels connaîtraient probablement une baisse de 24 à 26%.

Somik Das conclut: «Bien que les projets à l’échelle des services publics aient jusqu’à présent connu un niveau d’approvisionnement constant, les conditions économiques incertaines associées à la baisse de la demande d’électricité et aux prix de gros de l’électricité pourraient affecter ces projets à l’avenir. Cependant, à l’heure actuelle, l’industrie solaire photovoltaïque est l’une des plus dynamiques du pays et a le potentiel de contribuer à la reprise économique du pays dans l’immobilisation du COVID-19. »