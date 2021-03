Webinaire IEA SHC Solar Academy: TÃ¢che 62 – Ã‰nergie solaire dans la gestion des eaux industrielles et des eaux usÃ©es

Le webinaire de la série de webinaires IEA SHC Solar Academy organisé mardi 23 mars 2021 entre 15 h 00 et 16 h 30 présentera les travaux de la Tâche 62 de l’IEA SHC – L’énergie solaire dans la gestion des eaux industrielles et des eaux usées. Le webinaire accueillera les présentations suivantes:

Christoph Brunner – Nexus énergie solaire-eau-industrie

Isabel Oller – Vers une réduction de l’empreinte eau industrielle grâce à des procédés avancés de décontamination solaire et de désinfection

Etienne Letournel – Réutilisation de l’eau et valorisation des ressources par l’énergie solaire – Focus: Industrie minière

Le webinaire sera animé par Bärbel Epp de solrico – étude de marché solaire et communication internationale. Le webinaire de 90 minutes comprendra une session de questions / réponses de 30 minutes et un enregistrement sera disponible en ligne par la suite. Le webinaire est organisé par l’Académie solaire du programme de chauffage et de refroidissement solaires de l’IEA et hébergé par ISES, la Société internationale de l’énergie solaire.

register.gotowebinar.com/register/8200011898423286800?source=SHC